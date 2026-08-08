تداوم ناپایداری جوی در استان سمنان؛ کاهش دما تا فردا ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد همزمان با آغاز هفته، آسمان استان سمنان در بسیاری از مناطق شاهد افزایش ابر و ناپایداری‌های جوی خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، وقوع رگبار باران، رعد و برق و بارش‌های خفیف به‌ویژه در نیمه شمالی و شرقی استان دور از انتظار نیست. همچنین وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در نقاط مختلف استان پیش‌بینی شده که در مناطق غربی می‌تواند با خیزش گرد و خاک همراه باشد.

از سوی دیگر، فعالیت سامانه بارشی کم‌فشار که از روزهای پنجشنبه و جمعه در استان سمنان آغاز شده و امروز شنبه نیز ادامه دارد، موجب کاهش دمای هوا در نقاط مختلف استان شده است.

سمنان؛ رگبار باران در ساعات بعدازظهر

برای شهر سمنان در روز شنبه آسمانی نیمه‌ابری، وزش باد نسبتاً شدید، گرد و خاک و در ساعات بعدازظهر رگبار باران پیش‌بینی شده است.

در شاهرود نیز افزایش ابر، رعد و برق و رگبار پراکنده، به‌ویژه در ارتفاعات، همراه با وزش باد نسبتاً شدید در مرکز شهرستان انتظار می‌رود. در برخی مناطق کوهستانی و مرتفع نیز احتمال وقوع تگرگ وجود دارد.

رگبار و رعد و برق در شمال دامغان

دامغان نیز امروز شاهد وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود و در مناطق شمالی این شهرستان افزایش ابر، رعد و برق و رگبار خفیف پیش‌بینی شده است.

شرایط جوی مشابهی در مهدیشهر و میامی نیز حاکم خواهد بود و برای این دو شهرستان، تداوم روند کاهشی دما، وزش باد نسبتاً شدید، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی شده است.

گرد و خاک در غرب استان

در سرخه وزش باد شدید و گرد و خاک پدیده غالب جوی خواهد بود. در گرمسار نیز وزش باد شدید با خیزش گرد و خاک همراه می‌شود و شرایط مشابهی در ایوانکی و آرادان نیز پیش‌بینی شده است.

در کنار وزش باد و گرد و خاک، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران در این مناطق غربی استان نیز وجود دارد.

تداوم ناپایداری‌های جوی تا فردا شب

در مجموع، استان سمنان امروز شنبه تحت تأثیر وزش باد شدید، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و در برخی مناطق گرد و خاک قرار خواهد داشت.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، این شرایط ناپایدار جوی تا فردا شب به‌صورت کم‌وبیش ادامه خواهد داشت و در کنار آن، روند کاهشی دمای هوا نیز در نقاط مختلف استان سمنان تداوم خواهد داشت.