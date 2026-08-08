به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازی اسلحه سابر ایران به خاطر عملکرد دور از انتظار در رقابت های اخیر قهرمانی آسیا (هند) و قهرمانی جهان (هنگ کنگ) در حالی این روزها انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است که فشار عیب جویی ها روی بازیکنی مانند محمد فتوحی به مراتب بیشتر از سایرین و پررنگ تر از همیشه است؛ شمشیربازی که سال هاست پای ثابت ترکیب تیم ملی اسلحه سابر است و این تیم را در المپیک ها، مسابقات قهرمانی جهان و آسیا، بازی های آسیایی و جام های جهانی زیادی همراهی کرده است اما عملکردش در هند و هنگ کنگ او را به جایی رسانده که رئیس فدراسیون با ابهام در مورد ادامه حضورش صحبت می کند.

در مسابقات قهرمانی آسیا که خردادماه گذشته به میزبانی هند برگزار شد، محمد فتوحی از جدول ۶۴ نفره بالاتر نرفت، او در رنکینگ جهانی بعد از آن مسابقات با تزلزل جایگاه در میان بازیکنان ایرانی روبرو شد. در مسابقات قهرمانی جهان که به میزبانی هنگ کنگ برگزار شد نیز فتوحی بعد از مرحله مقدماتی تنها فرصت حضور در مرحله اول حذفی را پیدا کرد، در هنگ کنگ فتوحی پائین ترین جایگاه در میان بازیکنان ایرانی را به خود اختصاص داد (جایگاه ۹۷) و در رنکینگ جهانی به روز رسانی شده بعد از مسابقات جهانی هم با سقوطی ۳۸ پله ای مواجه شد.

فتوحیِ با تجربه بر عملکرد پُرنقد و غیرقابل قبولش در هند و هنگ کنگ صحه می گذارد و به همین دلیل برای پذیرش هر نوع تصمیم گیری در قبال خودش آمادگی دارد. این بازیکن تاکید دارد که نقدها را می پذیرد اما در عین حال می گوید هر فردی با هر جایگاهی اجازه صحبت و اظهارنظر در این زمینه را ندارد.

این ملی پوش شمشیربازی اسلحه سابر که بعد از ماه ها سکوتِ خبری، حاضر به گفتگو شد همچنین گفت که در وجودش آمادگی لازم برای شرکت در بازی های آسیایی و نتیجه گیری در این بازی ها را می بیند و اگر غیر از این بود، شخصا اعلام انصراف می کرد.

محمد فتوحی در مسابقات قهرمانی جهان با کسب جایگاه 97 ، بدترین عملکرد را در میان بازیکنان ایرانی داشت

قصد توجیه عملکردم را ندارم

محمد فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری حضور ۲۰ ساله اش در شمشیربازی و رده های مختلف ملی گفت: قبول دارم که در مسابقات اخیر (قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان) عملکرد قابل قبولی نداشتم. در نشستی هم که بعد از مسابقات جهانی با مربی تیم ملی (محمد رهبری) داشتم صراحتا این مطلب را عنوان کردم که نتایجم ضعیف بود. عملکرد بدم را قبول دارم و اصلا قصد توجیه ندارم.

نتایج من در خور شان شمشیربازی ایران نبود

وی با اشاره به مصدومیتی که بعد از مسابقات جهانی دوره پیش (گرجستان) گریبانگیرش شد، ادامه داد: با پارگی رباط صلیبی مواجه شده بودم، مصدومیتی که خود به خود درمان نمی شود و مجبور می شویم با آن مدارا کنیم. من با این شرایط بعد از دوره نقاهت، تمریناتم را آغاز کردم اما نتوانستم نتیجه ای قابل ذکر بگیرم. اصلا از عملکردم و نتایجی که به خصوص در مسابقات اخیر کسب کردم، دفاع نمی کنم. این نتایج درخور شان شمشیربازی ایران نبود.

عملکردم جایی برای دفاع ندارد پس انتقادات را می پذیرم

این ملی پوش شمشیربازی یادآور شد: عملکردی که من در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان داشتم، جایی برای دفاع کردن باقی نگذاشته است. این را خوب می دانم و انتقادات بابت آنها را هم می پذیریم و به جا می دانم. اصلا هم قصدی برای پاسخ دادن به این انتقادات ندارم.

اگر تشخیص دهند که بازیکن دیگری جایگزینم شود، می روم

فتوحی تصریح کرد: حالا هم تصمیم گیری در مورد من و ادامه حضورم در ترکیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با کادر فنی و محمد رهبری است. هر زمان احساس شود که بازیکن دیگری وجود دارد که می تواند کمک بهتری از من داشته باشد، من آن را می پذیریم. اگر هم اینطور تشخیص داده شود که همچنان در ترکیب تیم ملی باشم و به ناگویا اعزام شوم، تلاش می کنم که همه چیز را جبران کنم.

فتوحی می گوید اگر اینگونه تشخیص داده شود که بازیکن بهتری از من هست، می روم

جای رهبری بودم مسئولیت تیم را نمی پذیرفتم

این شمشیرباز همچنین اشاره ای به عملکرد کلی شمشیربازی اسلحه سابر در بخش تیمی داشت و گفت: واقعیت این است که کار سختی به محمدرهبری سپرده شده است. نه می تواند به طور کامل در ترکیب تیم جوانگرایی ایجاد کند و نه می تواند همچنان به طور کامل از قدیمی ها استفاده کند. نتیجه گرفتن همزمان با جوانگرایی واقعا کار سختی است. شاید اگر من جای او بودم، اصلا این مسئولیت را نمی پذیرفتم. سالها زمان می برد تا این شرایط به نتیجه گیری ختم شود و این فشار زیادی وارد می کند.

انتقادها را می پذیرم اما نه از هر فردی

فتوحی با تاکید دوباره بر اینکه پذیرای انتقادها نسبت به عملکردش است به صحبت های اخیر مجتبی عابدینی (ملی پوش پیشین شمشیربازی اسلحه سابر) در مورد تیم ملی و خودش اشاره داشت و تاکید کرد: البته مطرح شدن برخی صحبت ها از طرف برخی افراد عجیب و غیرقابل پذیرش است. مجتبی عابدینی اصلا در جایگاهی نیست که در مورد تیم ملی و بازیکنانش صحبتی مطرح کرد. من پذیرای انتقادها هستم اما نه از هر فردی و با هر جایگاهی.

وقتی زیر موشک و بمباران بودیم، او کجا بود؟

این بازیکن افزود: زمانی که ما ملی پوشان شمشیربازی در ایران زیر بمب و موشک بودیم و شرایط برگزاری اردو را نداشتیم، عابدینی کجا بود؟ خارج از کشور به دنبال رهبری گذار بود و آب به آسیاب دشمن می ریخت. به جای اینکه از شهدای میناب دفاع کند، منفعت خودش را می دید و صحبت هایی را مطرح می کرد که به اصطلاح آن ورِ آبی ها خوشش شان بیاد. من انتقاد را از خودم می پذیرم اما اگر فنی و بدون غرض ورزی باشد.

واکنش محمد فتوحی به برخی انتقادها از افراد خارج از کشور:

به دنبال «پروژه برگشت» است و صلاحیت انتقاد از تیم ملی و بازیکنانش را ندارد

من و تیم را تخریب می کنند تا «پروژه برگشت» شان را اجرا کنند

وی در این زمینه افزود: برخی صحبت ها در قالب «پروژه برگشت» است، اگر در اتریش به سرنوشتی مانند ترکیه و سوئد نزدیک است و در حال اخراج شدن است، راهش را در این می داند که پروژه برگشت داشته باشد و به خاطر آن منِ ورزشکار و تیم ملی را تخریب کند. خوب می دانم که این دسته افراد از کجا خط می گیرند.

این افراد را رسوا می کنم

فتوحی تصریح کرد: اگر صحبت ها فنی باشد، آنها را می پذیرم اما غیر از این باشد، پاسخ می دهم و کسانی که می خواهند با تخریب تیم ملی به اهداف شان برسند را رسوا می کنم. عابدینی همبازی من در تیم ملی بود اما در دوره جنگ موضع خود را به خوبی نشان داد. چنین فردی صلاحیت صحبت در مورد تیم ملی و ملی پوشانش را ندارد. اصلا برایم عجیب است چطور رسانه ها با چنین فردی با سابقه ای که از خود در دوره جنگ به جا گذاشت، ارتباط می گیرند.

فعلا هدف جبران ناکامی در ناگویا است

شمشیرباز اسلحه سابر در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افتی که در رنکینگ جهانی با آن مواجه شده است، گفت: رنکینگ متاثر از مسابقات دارای امتیاز جهانی است. من به خاطر شرایطم در نصف مسابقات شرکت نداشتم و اگر هم اعزام شدم اصلا با تیم ملی نتایج خوبی نگرفتم. البته باید به این توجه داشت که در بازی های آسیایی، رنکینگ جهانی تاثیری ندارد. نتایج انفرادی در قرعه بخش تیمی محاسبه می شود اما قطعا برای فصل بعدی مسابقات تقویم فدراسیون جهانی، شرایط رنکینگی قطعا مشکل ساز می شود. فعلا هدف جبران ناکامی در ناگویا است.

فتوحی تاکید دارد که اگر بی انگیزه بود و به نتیجه گیری در ناگویا شک داشت، انصراف می داد

اگر به نتیجه گیری در ناگویا شک داشتم، انصراف می دادم

وی در مورد تصمیم خودش برای ادامه همراهی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در بازی های آسیایی با توجه به عملکردی که در مسابقات قهرمانی اسیا و جهان داشته است نیز گفت: در این زمینه که اعضای کادر فنی باید تصمیم گیری کنند اما اگر به نتیجه گیری در ناگویا شک می کردم یا حس می کردم که امکان کسب مدال نیست، قطعا انصراف می دادم.

شرایط بازی های آسیایی با قهرمانی آسیا متفاوت است

«تیم ملی اسلحه سابر در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ صاحب مدال برنز شد اما شرایط آن زمان با امروز بسیار متفاوت بود. با عملکردی که شما و هم تیمی های تان در مسابقات هند و هنگ کنگ داشتید فاصله با حریفان آسیایی خیلی بیشتر عیان شد. با این اوصاف به مدال آوری در ناگویا امیدوارید؟»، او در واکنش به این موضوع گفت: شرایط بازی های آسیایی با مسابقاتی مانند قهرمانی آسیا متفاوت است. در بخش انفرادی بازی های آسیایی فقط ۲ بازیکن از هر کشور حضور دارند و رنکینگ جهانی هم تاثیری ندارد.

اگر انگیزه نداشتم، آبرویم را وسط نمی گذاشتم

فتوحی که به گفته خودش در مسابقات ۲۰۱۸ دانشجویان جهان آخرین مدال انفرادی اش را گرفت، در پایان گفت: اینکه در بازی های آسیایی حضور داشته باشم یا نه به انتخاب کادر فنی بستگی دارد اما در مورد مدال آوری ام قولی نمی دهم فقط اینکه اگر انگیزه لازم را در خود نمی دیدم، آبرویم را وسط نمی گذاشتم و قطعا انصراف می دادم. آماده بازی در بخش انفرادی و تیمی بازی های آسیایی هستم.