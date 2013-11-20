  ورزش
  2. توپ و تور
۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۵۴

جام قهرمانان قاره‌ها - ژاپن؛

روسیه دومین شکست ژاپن را رقم زد

تیم ملی والیبال روسیه در آخرین دیدار روز دوم مسابقات جام قهرمانان قاره‌ها برابر ژاپن به برتری دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار روز دوم مسابقات جام قهرمانان قاره‌ها را تیم‌های ملی والیبال ژاپن و روسیه برگزار کردند. در این بازی که به میزبانی کیوتو برگزار شد، تیم روسیه در 3 ست پیاپی مقابل میزبان رقابتها به برتری دست یافت. روس‌ها در این دیدار به ترتیب با امتیازات 25 بر 16، 25 بر 17 و 25 بر 18 از سد حریف خود گذشت.

"دیمیتری ایلینخ" در این دیدار با کسب 12 امتیاز بهترین بازیکن روسیه بود. شیمیزو، بازیکن چپ دست و پشت خط زن ژاپن هم با 14 امتیاز بهتر از سایر بازیکنان تیم میزبان ظاهر شد.

بدین ترتیب در پایان روز دوم این رقابتها تیم برزیل با کسب 6 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. ایتالیا و روسیه هم با 4 و 3 امتیاز مکان‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. آمریکا با 3 امتیاز تیم چهارم جدول است و تیم ایران هم با 2 امتیاز در رده پنجم قرار دارد. ژاپن تنها تیم بدون امتیاز است که در رده آخر ایستاده است.

