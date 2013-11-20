روسیه دومین شکست ژاپن را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار روز دوم مسابقات جام قهرمانان قاره‌ها را تیم‌های ملی والیبال ژاپن و روسیه برگزار کردند. در این بازی که به میزبانی کیوتو برگزار شد، تیم روسیه در 3 ست پیاپی مقابل میزبان رقابتها به برتری دست یافت. روس‌ها در این دیدار به ترتیب با امتیازات 25 بر 16، 25 بر 17 و 25 بر 18 از سد حریف خود گذشت.

"دیمیتری ایلینخ" در این دیدار با کسب 12 امتیاز بهترین بازیکن روسیه بود. شیمیزو، بازیکن چپ دست و پشت خط زن ژاپن هم با 14 امتیاز بهتر از سایر بازیکنان تیم میزبان ظاهر شد.

بدین ترتیب در پایان روز دوم این رقابتها تیم برزیل با کسب 6 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. ایتالیا و روسیه هم با 4 و 3 امتیاز مکان‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. آمریکا با 3 امتیاز تیم چهارم جدول است و تیم ایران هم با 2 امتیاز در رده پنجم قرار دارد. ژاپن تنها تیم بدون امتیاز است که در رده آخر ایستاده است.