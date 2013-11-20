پیراهن شماره 10 پرسپولیس به مسلمان رسید/ خداحافظی غریبی از سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز چهارشنبه در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال راه‌آهن رفته است. در این بازی محسن مسلمان بازیکن جدید پرسپولیس با شماره 10 در ترکیب تیم پرسپولیس به میدان رفته است. محسن مسلمان با توجه به جدایی غلامرضا رضایی و بر اساس درخواستی که از سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس داشت، ابراز تمایل کرد پیراهن شماره 10 پرسپولیس را بر تن کند و علی دایی با این موضوع موافقت کرد و در نیمه دوم بازی تدارکاتی پرسپولیس و راه آهن با این پیراهن به میدان رفت.

همچنین میلاد غریبی بازیکن جوان پرسپولیس با حضور در ورزشگاه درفشی‌فر برای حضور در تمرینات تیم فوتبال ذوب‌آهن با علی دایی و همبازیانش موقتا خداحافظی کرد. در پی توافق دو باشگاه پرسپولیس و ذوب‌آهن محسن مسلمان به پرسپولیس پیوست و میلاد غریبی به طور قرضی و تا پایان فصل به ذوب آهن ملحق شد.

غریبی عصر امروز به ورزشگاه درفشی فر رفت و دیداری صمیمانه با علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس داشت و دقایقی با وی گفتگو کرد. غریبی با سایر اعضای کادرفنی و همبازیانش نیز صحبت کرد تا از این پس در تمرینات تیم فوتبال ذوب‌آهن شرکت کند. غریبی به طور قرضی به تیم فوتبال ذوب‌آهن پیوسته و در پایان فصل بازیکن پرسپولیس محسوب خواهد شد.