جایگاه آموزش مجازی دین در کشور ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسنخانی شامگاه چهارشنبه در جمع فعالان دینی شهرستان شاهرود در فضای مجازی، در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، جایگاه آموزش مجازی دین در کشور را ضعیف دانست و افزود: ما اگر قصد تبلیغ دین در جهان را داریم، باید علاوه بر شیوه‌های سنتی به ابزارهای جدید مثل اینترنت نیز آشنا باشیم.

وی با بیان اینکه دشمن با تمام توان خود از فضاهای مجازی جهت تبلیغات ضد دینی استفاده می‌کند اظهار داشت: بنابر این تنها تکیه به روش هاس سنتی جهت تبلیغ دین کافی و کارساز نیست.

رئیس گروه رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: در چنین شرایطی باید با برنامه ریزی درست از ظرفیت و توان نیروی جوان کشور در فضای مجازی جهت تبلیغ دین استفاده کرد.

حسنخانی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی یک نهاد دینی و تبلیغی بوده و این امر وظایف ما را سنگین تر و حساس تر می‌کند و باید با تمام توان در راستای توسعه آموزه های دینی و پیشبرد منویات مقام معظم رهبری تلاش کرد.

وی استفاده از فضای مجازی جهت تبلیغ دین و تعداد سایت های مذهبی در کشور را ضعیف ارزیابی کرد و اظهار داشت: فعالیت هایی فضای مجازی کشور در مقایسه با دیگر کشور ها در حوزه دین بسیار اندک بوده و جای کار دارد.

رئیس گروه رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی در خاتمه با تاکید بر تولید محتوای دینی در فضای مجازی خاطر نشان کرد: تولید محتوا باید بر اساس معیار و مبنای دقیق باشد.