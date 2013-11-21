دوره های مربیگری B و C فوتبال آسیا در قم برگزار می شود

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاري کلاس هاي پاييز و زمستان كمته آموزش هيئت فوتبال استان قم، عنوان داشت: با برنامه ریزی انجام شده توسط کمیته آموزش هیئت فوتبال، تمامی مربيان علاقمند و البته واجد شرایط مي توانند در صورت متقاضي بودن شرکت در برنامه هاي آموزشي آتي هيئت فوتبال ويژه پاييز و زمستان کميته آموزش و مربيان ثبت نام كنند.

وی در ادامه با اشاره به شرايط ثبت نام و حضور در این دوره ها عنوان داشت: دوره هاي فدراسيون فوتبال و کنفدراسیون آسیا، دوره استعداديابي مربيگري که لازمه آن داشتن مدرک ديپلم و تائيد استعداديابي هيئت فوتبال و دوره C که مدارك مورد نياز آن داشتن مدرک استعداديابي فدراسيون فوتبال و فعاليت فوتبالي است، انشاءالله به زودی برنامه ریزی و برگزار می شود.

رئیس هیئت فوتبال استان قم خاطرنشان کرد: همچنین دوره B مربیگری فوتبال آسیا نیز در دستور برگزاری است که مربیان علاقمند و واجد شرایط شرکت در این دوره باید از مدارك مورد نياز یعنی مربیگری C و سابقه دو سال فعاليت فوتبالي برخوردار باشند.

وی یاد آور شد: دوره مربیگری سطح يک فوتسال نیز قرار است ويژه آقايان و بانوان برگزار شود که مهمترین مدارك مورد نياز برای ثبت نام شرکت در این دوره، برخورداری از مدرک استعداديابي فدراسيون فوتبال و فعاليت فوتبالي پس از آن است.

بهرامی عنوان کرد: دوره مربیگری سطح دو فوتسال نیز حتما برگازر می شود که از جمله شرایط حضور در آن داشتن مدرک سطح يک فوتسال و همچنین يک سال فعاليت فوتسالي پس از آن خواهد بود و مربیان مایل به شرکت در دوره سطح يک دروازه باني نیز باید مدرک C و يک سال فعاليت فوتبالي پس از آن داشته باشند.

وی همچنین از برگزاری دوره های مديريت درجه يک، سطح A1 بدنسازي با لازمه برخورداری از مدرک B و دو سال فعاليت فوتبالي بعد از مدرک B خبر داد و اذعان کرد: همچنین چند برنامه آموزشی دیگر در قالب دوره هاي دانش افزايي و علمي مرتبط برگزار می شود.

رئیس هیئت فوتبال استان قم اضافه کرد: دوره دانش افزايي بدنسازي، دوره دانش افزايي فوتسال ویژه مربيان فعال در ليگ هاي سال جاری فوتسال، دوره دانش افزايي فوتبال ویژه مربيان فعال در ليگ هاي فوتبال سال جاري، دوره کاربرد کامپيوتر در فوتبال، دوره آموزش زبان انگليسي تخصصي فوتبال، دوره روانشناسي و آسيب هاي رايج در فوتبال و دوره رزومه نويسي و برنامه ريزي فصل مسابقات نیز برگزار خواهند شد.

وی در پایان اظهار داشت: دوره هاي دانش افزايي فوتبال و فوتسال بزودي برگزار خواهد شد و حضور تمامی مربيان فعال در ليگ هاي سال جاري سطوح مختلف فوتسال و فوتبال در اين دوره ها الزامي است، در غير اين صورت کميته آموزش و مربيان از تائيد مربيان غايب معذور خواهد بود.