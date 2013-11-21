خشم نتانیاهو از مواضع ضدصهیونیستی ایران/وقتی سخنان رهبر ایران تحریف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تحریف سخنان رهبر انقلاب اسلامی ایران مدعی شد تل آویو اجازه نمی دهد ایران به یک قدرت هسته ای تبدیل شود. وی که در دومین روز سفرش به روسیه برای سران جمعیت یهودیان این کشور در مسکو سخن می گفت از این که رهبران کشورهای غربی به دنبال توافق با ایران هستند ابراز ناراحتی کرد.

نتانیاهو با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در مورد ماهیت نحس رژیم صهیونیستی ضمن تحریف این سخنان مدعی شد رهبر ایران بر این باور است که "یهودیان" انسان نیستند. این درحالی است که در سخنان معظم له ،رژیم صهیونیستی به عنوان پدیده ای شوم دانسته شده و خطاب ایشان به "صهیونیستها" بوده و نه یهودیان.

نتانیاهو در حالی که می کوشید استیصال خود از بی نتیجه بودن مانع تراشی ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به حق هسته ای اش را پنهان کند این واژگان را با واژگان به کار رفته در رژیم نازیها برای نابودی یهودیان مقایسه کرد.

سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به روسیه در حالی همزمان با برگزاری دور سوم مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در ژنو انجام می گیرد که رسانه های این رژیم از بی نتیجه بودن دیدار نتانیاهو با "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه خبر می دهند.

نتانیاهو قصد داشت در این سفر همراهی دولت روسیه برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات هسته ای را جلب کند که گویا در این امر ناموفق بوده است به گونه ای که رسانه های اسرائیلی این سفر را بی نتیجه دانسته اند.