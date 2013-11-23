جای خالی ايران و زبان پارسي در سايت سازمان جهاني جهانگردي

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک ارسیا سرپرست مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران ضمن انتقاد از عدم به روز رساني اطلاعات مربوط به ايران در سايت سازمان جهاني جهانگردي ضمن اشاره به "كدهاي جهاني اخلاق جهاني جهانگردي" مصوب اين سازمان اظهار کرد: در صفحه مربوط به كدهاي اخلاق جهاني جهانگردي در سايت اين سازمان كدهاي ده گانه توسط نزديك به 50 كشور به زبان ملي آن ها و در قالب PDF بارگزاري شده است، ولي اين كدها در صفحه مربوط به ايران و چند كشور نظير اتيوپي، لسوتو، سوريه و ويتنام، توسط اين كشورها ترجمه نشده است! با وجودي كه حق عضويت نيز از منابع ملي براي اين سازمانها پرداخته مي شود و کشور ما يکي از اعضاي کميته‌ کد اخلاق گردشگري در دنيا محسوب مي‌شود، بي تفاوتي و شلخته كاري در اشكالي كه ذكر شد، زيبنده و مناسب نيست.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي افزود: نظام جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر مديريت گردشگري خود را با در نظر گرفتن چارچوب‌ها و موازين اخلاقي تنظيم كرده و بديهي است حداقل در حوزه مباحث و مجامع مربوط به "اخلاق جهانگردي" حضور اثربخش و فعاليت کارآمد ايران مورد انتظار است. مضاف اين كه دقت نظر در عرصه هايي نظير اين موجب معرفي و ترويج زبان فارسي در كنار نزديك به 50 زبان و خط زنده دنياست كه هر روزه مخاطبان زيادي از سراسر دنيا به خود جلب مي كند.

سرپرست مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران گفت: اين مركز متن سند مربوط به كدهاي جهاني جهانگردي را با همكاري مترجمان مبرز به صورت فني ترجمه كرده و اين آمادگي را دارد كه از طريق مراجعي كه براي به روز رساني اطلاعات ايران در اين سايت دسترسي دارند، به نشر آن اقدام کند.

«کميته‌ کد اخلاق گردشگري» در سال 1999 با هدف ارتقاي مسئوليت‌پذيري و پايداري در گردشگري، آغاز به کار کرد و به‌عنوان يکي از کميته‌هاي فعال اين سازمان، ادبيات اخلاقي را بيش از پيش در گردشگري دنيا ترويج کرد كه "كدهاي جهاني اخلاق جهاني جهانگردي" در ده بند از ثمرات اين كميته است که نه ماده آن مختص مقصدها، دولت‌ها، متصديان تور، برنامه ريزان، کارگزاران مسافرتي، کارکنان و مسافران است و ماده دهم به نکات اجرایي مورد توجه در آن تأکيد دارد.