به گزارش خبرنگار مهر، مریم کاظمی پور، رییس آکادمی ملی پارالمپیک شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریور در حاشیه مراسم بدرقه ورزشکاران باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن اظهار داشت: خوشحالم در این جمع حضور دارم، مجموعه شرکت فولاد مبارکه و باشگاه سپاهان در یک سال اخیر جانفدا بودند برای جمهوری اسلامی ایران و این را اثبات کردند.

وی افزود: به مجموعه فولاد مبارکه سپاهان تبریک می‌گویم؛ قریب به ۹۰ درصد اعضای این مجموعه عضو اصفهان هستند، صیانت از زنانی که نقش مادری و همسری دارند نیز جای تبریک دارد.

کاظمی‌پور تصریح کرد: سهم سرمایه‌گذاری حداکثری در ورزش بانوان توسط باشگاه سپاهان رعایت شده که شایسته تقدیر است، نگاه ویژه به ورزش‌های پارالمپیک نیز ارزشمند است.

رییس آکادمی ملی پارالمپیک گفت: از ۹ ورزشکار زن که نماینده باشگاه سپاهان در مسابقات ناگویا خواهند بود، ۵ ورزشکار پارالمپیکی هستند؛ حمایت از جامعه خاص توان‌یابان در باشگاه سپاهان به نحو اعلی در حال انجام است.

وی در پایان گفت: به نمایندگی از کمیته ملی پارالمپیک از مدیرعامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان تشکر می‌کنم، از صمیم قلب در این مراسم شرکت کردم تا از زحماتی که در این باشگاه برای ورزش کشیده می‌شود، تشکر کنم.