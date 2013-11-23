"مرگ تصادفی یک آنارشیست" در تالار سایه

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عبدالهی، کارگردان و بازیگر مطرح تئاتر از اجرای نمایش "مرگ تصادفی یک آنارشیست" با حضور میکاییل شهرستانی در تالار سایه خبر داد.

کارگردان نمایش های "از پشت شیشه ها" و "حکم" یادآور شد: نمایشنامه "مرگ تصادفی یک آنارشیست" نوشته داریوفو را که پیش از این برای اجرا پیشنهاد داده بودم مجوز لازم را دریافت کرده است. این نمایش یک کمدی اجتماعی است که با نگاهی به کمدی سنتی دلارته به نوعی معاصرسازی شده است.

این نمایشنامه بر اساس داستان واقعی یک کارگر آنارشیست ایتالیایی نوشته شده است که پس از دستگیری به اتهام بمب‌گذاری، خودش را از پنجره اداره پلیس به بیرون پرت می‌کند (یا پرتش می‌کنند!) و کشته می‌شود. داریو فو با نگاه هجو و طنز نسبت به سیستم قضایی و اداره پلیس ایتالیا این داستان را روایت کرده است.



در این اثر نمایشی که هم اکنون مراحل آماده سازی خود را طی می کند، میکاییل شهرستانی، عباس توفیقی، لیدا جدائیان، مهدی زمین پرداز، ایرج کریمی و حمیدرضا فلاحی به عنوان بازیگر حضور دارند.

از دیگر عوامل اجرایی این اثر می توان به مهدیه امیر حسنی منشی صحنه، پوریا گلستانی و افشین خصوصی مدیران صحنه اشاره کرد. دستیار کارگردان و برنامه ریز این نمایش محمد یوسفی و مدیر روابط عمومی مریم رودبارانی هستند.