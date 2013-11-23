به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد ظهر شنبه در جلسه‌ کمیسیون صنعت و معدن این اتاق اظهار داشت: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حل معضلات اقتصادی و از جمله مشکلات واحدهای تولیدی در همه‌ی ابعاد در دستور کار قرار گرفته است.

حسین سلاح‌ورزی با تأکید بر این که ضرورت دارد فصل نوینی در رابطه با برطرف شدن مشکل واحدهای تولیدی گشوده شود، تصریح کرد: در این زمینه الزامی است ما هم شیوه‌های کاری‌مان را برای پیگیری مطالبات‌مان اصلاح کنیم و تخصصی‌تر مسائل این حوزه‌ را برای حصول نتیجه‌ بهتر دنبال کنیم.

وی بیان داشت: به همین منظور قرار است کمیته‌هایی با حضور فعالان اقتصادی به صورت تخصصی در هر کدام از حوزه‌ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد تشکیل شود که خود این فعالان هم در حوزه‌ بررسی مشکلات و هم ارائه‌ راهکار برای پیگیری و نتیجه‌گیری در این زمینه، در جریان کار باشند.

سلاح‌ورزی گفت: در همین زمینه امروز با حضور نمایندگان شهرک‌های صنعتی استان، "کمیته‌ شهرک‌های صنعتی" تشکیل می‌شود تا در اولین فرصت اقدام به جمع‌بندی، اولویت‌بندی و ارائه‌ راهکار مناسب برای پیگیری و در نهایت رفع مشکل کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد افزود: این امر به منظور پرهیز از "جلسه‌بازی صرف" و گریز به سمت "نتیجه‌گرایی" است و از سوی دیگر از آنجا که خود فعالان اقتصادی هر کدام به صورت تخصصی با جنس کار خودشان آشناتر هستند، امکان حصول نتیجه بیشتر می‌شود.

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته هم علی‌رغم تمام مشکلات و محدودیت‌ها اتاق خرم‌آباد همه‌ امکانات‌ خود را برای رفع مشکل واحدهای تولیدی به کار بست، افزود: برگزاری منظم جلسات "کمیته‌ حمایت قضایی از تولید"، "شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی" و بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی از جمله اقداماتی بود که به انجام رسید.

وی اظهار داشت: با وجود همه‌ این فعالیت می‌دانیم که برای نتیجه‌گیری بهتر و بهبود شرایط فعالان اقتصادی باید یک گام به جلو برویم و زمینه‌ مشارکت خود واحدهای تولیدی را فراهم کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد بیان داشت: البته ضرورری است در نظر داشته باشیم که بر روی طرح مسائل و مشکلاتی دست بگذاریم که هم اولویت اساسی باشند و هم بر اساس شرایط موجود امکان برطرف شدن‌شان وجود داشته باشد.