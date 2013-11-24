  1. جامعه
  2. شهری
۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۱

پیشرفت فیزیکی احداث زیرگذر جوادیه به مرز 60 درصد رسیده است ؛

انحراف متناوب خطوط راه آهن ، شرط لازم برای ادامه عملیات عمرانی

انحراف متناوب خطوط راه آهن ، شرط لازم برای ادامه عملیات عمرانی

مجری طرح های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گفت : پیشرفت فیزیکی احداث زیرگذر جوادیه هم اکنون به مرز 60 درصد رسیده و تکمیل این عملیات نیازمند انحراف متناوب خطوط راه آهن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن وساق ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : تکمیل عملیات اجرایی پروژه احداث زیرگذر جوادیه در بخش 80 متری زیر خطوط راه آهن، نیازمند تمهیداتی ویژه به منظور انحراف متناوب این خطوط است تا شرایط لازم برای حفاری و بتن ریزی شمع ها و همچنین احداث دال بتنی فراهم شود .وی خطوط راه آهن را همچنان جدی ترین معارض احداث زیرگذر جوادیه دانست و افزود : زمان بندی انحراف ترافیک ریلی هر یک از این خطوط به همراه تمام پیشنهادات اجرایی به شرکت راه آهن ارائه شده و امیدواریم به زودی شاهد اقدامات عملی در این زمینه باشیم.

مجری طرح های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران با بیان اینکه در هفته های اخیر نزدیک به نیمی از عرشه پل قدیمی جوادیه یعنی باند جنوب به شمال آن تخریب شده است، افزود: بخش باقی مانده عرشه همچنان پاسخگوی ترافیک شمال به جنوب این محدوده است و برچیدن پایه ها نیازمند هماهنگی با شرکت راه آهن و انسداد متناوب برخی از این خطوط است .

وساق همچنین خاطرنشان کرد : پروژه احداث زیرگذر جوادیه تاکنون معارضات تاسیساتی متعددی از قبیل لوله های آب، گاز، کابل های برق و فیبرنوری را پشت سرگذاشته و  براساس استعلام انجام شده از شرکت های خدماتی و همچنین مشاهدات میدانی، ظاهرا ادامه عملیات اجرایی در خارج از محدوده راه آهن با معارض تاسیساتی دیگری روبرو نیست.

بر اساس این گزارش  از فروردین سال جاری عملیات احداث یک مسیر زیرگذر، حدفاصل میدان بهداری تا خیابان نوری آغاز شد تا ضمن برقراری ارتباط محلات موجود در پهنه های شمالی و جنوبی خطوط راه آهن در تراز منهای یک، شرایط تخریب پل قدیمی جوادیه فراهم شود. پیشرفت عملیات احداث این مسیر 550 متری در همین مدت زمان کوتاه به مرز 60 درصد رسیده است.

کد مطلب 2181755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها