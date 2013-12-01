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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۵

روزنامه رکورد پرتغال خبر داد:

اسماعیل‌زاده در تست تیم فوتبال "ب" بنفیکا شرکت می‌کند

اسماعیل‌زاده در تست تیم فوتبال "ب" بنفیکا شرکت می‌کند

طبق اعلام یک روزنامه پرتغالی کاپیتان پیشین تیم فوتبال نوجوانان ایران و هافبک تیم بوریرام پرتغال، قرار است در تست تیم فوتبال "ب" بنفیکا لیسبون شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه رکورد پرتغال در مطلبی اعلام کرد: افشین اسماعیل‌زاده هافبک تهاجمی ایرانی که از تیم فوتبال پرسپولیس تهران به تیم دسته اولی بیرامار پیوست، در فهرست نفرات تمرین کننده با تیم "ب" بنفیکا قرار گرفت.

کاپیتان تیم فوتبال زیر 16 سال ایران که در سال 2008 قهرمان با این تیم قهرمان آسیا شد، قرار است در تمرینات تیم "ب" بنفیکا حضور یابد. وی در این مدت به همراه تیم بوریرام 2 بازی در جام حذفی پرتغال، یک بازی در جام اتحادیه و 2 بازی در لیگ دسته اول این کشور برای بوریرام انجام داده است.

این بازیکن در جام جهانی زیر 17 سال 2009 نیجریه هم حضور داشت و در مرحله یک‌هشتم نهایی آن رقابتها، دروازه اروگوئه را باز کرد. وی که سرعت خوبی در دادن پاس و شوت دارد، در 3 ماه گذشته عملکرد خوبی در تیم بوریرام داشته است.

اسماعیل‌زاده که یکی از بازیکنان آینده‌دار فوتبال ایران است، با عملکرد خوبش ممکن است کارلوس کی‌روش را متقاعد کند تا در جام جهانی 2014 برزیل هم حضور داشته باشد.

کد مطلب 2184466

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