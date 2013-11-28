تمام شدن 100 روز کاری نجفی / مذاکره میراث با دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته بیشتر اخبار حول محور عملکرد سازمان میراث فرهنگی در صد روز اخیر بوده است و اینکه برخی با عملکرد تیم جدید خیلی موافق نبودند و برخی دیگر اظهار می کردند که هنوز قضات زود است با این حال خبرگزاری مهر گزارشی را منتشر کرد که در آن بیش از 20 مورد از وعده های داده شده توسط محمدعلی نجفی یاداوری شده بود و اعلام شد که همه امید فعالان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تحقق بخشیدن این وعده ها پس از پایان صد روز است.
در این گزارش آمد که رسیدگی به مشکلات کارکنان، تسهیل در صدور روادید گردشگری، تشکیل کمیته های مشترک با دستگاههای دولتی،واگذاری امور به بخش خصوصی، گسترش ارتباطات با موزه های بزرگ، راهاندازی بازارچه های صنایع دستی و گردشگری مجازی از جمله وعدههای او در این مدت بوده است.
این تنها شهرت میرسعید قاضی نیست ترکها به دنبال او هستند تا برود در ترکیه و هنرش را به هنرجویان ترکیه ای یاد بدهد و از این راه جاذبه هنری دیگری را برای ترک ها بوجود بیاورد اما او هنوز این فرصت را نه رد کرده و نه قبول کرده است.
او می خواهد تا این مسئله را با مسئولان صنایع دستی در ایران مطرح کند و به نوعی اجازه بگیرد چون در ایران نه تنها از کارش هیچ استقبالی نشده، بلکه متولیان دولتی، هنر او را به مهمانشان هدیه می دهند بدون آنکه ریالی بابت آن به او پرداخت کنند.
این تنها مشکلات او نیست. میرسعید قاضی به خبرنگار مهر می گوید: در آستانه ورشکستگی قرار گرفته ام چون همه در ایران فقط از کارم تعریف می کنند اما هیچ کس صنایع دستی من را نمی خرد. من به تنهایی هم برای کارم بازاریابی می کنم و هم آن را می فروشم. حتی اکنون ملکی را که سه ساله اجاره کرده بودم، باید یک ساله تحویل دهم درحالی که نه جایی برای انتقال کارگاهم دارم و نه می دانم با نه نفر کارمند شرکتم باید چه کار کنم.
بیاعتنایی میراث فرهنگی به درخواست نجات یک بنای تاریخی
چوم این خانه از چند سال پیش در طرح توسعه امامزاده سبز قبای این شهر قرار گرفته و اداره اوقاف این شهر قصد دارد تا زمین این ملک تاریخی را خریده و آن را به فضای حرم اضافه کند.
عزیز اسفنده، ساکن این بنای تاریخی به خبرنگار مهر گفت: این خانه به همراه املاک و خانه های اطرافش مجموعه ای از بناهای تاریخی را تشکیل می داد که در کنار هم قرار گرفتن این بناها باعث می شد تا استحکام بیشتری داشته باشند، اما طرح توسعه امامزاده سبز قبا باعث شد تا اداره اوقاف و امور خیریه شهر دزفول تمام آن بناهای اطراف را خریداری و برای افزودن به فضای امامزاده، آنها را تخریب کند.
وی ادامه داد: این خانه اکنون تنها ملکی است که از بناهای اطراف امامزاده باقی مانده و از چهار سال پیش به دلیل خطر ریزش سقف و دیوارها، مجبور شدیم آن را تخلیه کنیم.
محراب بعد از تخریب
محراب تاریخی مسجد النبی قزوین در روزهای گذشته تا عمق 3 متر در داخل دیوار تخریب شد. علت این تخریب ایجاد راهرو به داخل ایوان بوده است. درحالیکه این ایوان دارای تزئینات سنگ مرمر و کاشی کاریهای مینایی متعلق به دوره قاجاریه بود.
توضیحات دبیرکل کمیسیون یونسکو درباره چوگان
سعیدآبادی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره فعالیتهای مرکز مطالعات منطقه ای میراث ناملموس در ایران گفت: این مرکز با توجه به تلاشهای فراوانی که برای تاسیس آن انجام شد متاسفانه برنامه قابل ملاحظه ای نداشته این در حالی است که مراکز منطقه ای ژاپن و کره که همزمان با ایران تشکیل شدند بسیار فعال هستند.
اما پروفسور بالتازار یک شخصیت حقیقی هم دارد. مارسل بالتازار سال 1908 در فرانسه به دنیا آمد او یک پزشک فرانسوی بود که به علت فعالیت در زمینه جلوگیری از شیوع بیماری های طاعون و هاری معروف شد نه به دلیل اختراعاتش!
پروفسور بالتازار واقعی نه تنها به سبب شخصیت کارتونی همنام با او برای مردم ایران جذاب است بلکه، مردم همدان او را بیشتر به علت تحقیقات پزشکی اش می شناسند. غیر از آنها، هر گردشگری که متوجه شود در کنار تمام جاذبه های گردشگری استان همدان، هنوز دفتر کار پروفسور بالتازار سر جای خودش است، حتما به روستای اکنلو می رود.
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