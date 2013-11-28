تمام شدن 100 روز کاری نجفی / مذاکره میراث با دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته بیشتر اخبار حول محور عملکرد سازمان میراث فرهنگی در صد روز اخیر بوده است و اینکه برخی با عملکرد تیم جدید خیلی موافق نبودند و برخی دیگر اظهار می کردند که هنوز قضات زود است با این حال خبرگزاری مهر گزارشی را منتشر کرد که در آن بیش از 20 مورد از وعده های داده شده توسط محمدعلی نجفی یاداوری شده بود و اعلام شد که همه امید فعالان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تحقق بخشیدن این وعده ها پس از پایان صد روز است.

در این گزارش آمد که رسیدگی به مشکلات کارکنان، تسهیل در صدور روادید گردشگری، تشکیل کمیته های مشترک با دستگاه‌های دولتی،واگذاری امور به بخش خصوصی، گسترش ارتباطات با موزه های بزرگ، راه‌اندازی بازارچه های صنایع دستی و گردشگری مجازی از جمله وعده‌های او در این مدت بوده است.

مبتکر چاپ تصویر روی کاشی و سرامیک ورشکست می شود

هر چند که تیم جدید روسا و معاونان میراث فرهنگی برنامه خاصی در حوزه صنایع دستی هنوز اعلام نکرده اند اما در همین حین بود که یکی از هنرمندان صنایع دستی که مبتکر چاپ تصویر روی کاشی و سرامیک است اعلام کرد به رغم داشتن تقدیرنامه های داخلی و خارجی فراوان، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.

این تنها شهرت میرسعید قاضی نیست ترکها به دنبال او هستند تا برود در ترکیه و هنرش را به هنرجویان ترکیه ای یاد بدهد و از این راه جاذبه هنری دیگری را برای ترک ها بوجود بیاورد اما او هنوز این فرصت را نه رد کرده و نه قبول کرده است.

او می خواهد تا این مسئله را با مسئولان صنایع دستی در ایران مطرح کند و به نوعی اجازه بگیرد چون در ایران نه تنها از کارش هیچ استقبالی نشده، بلکه متولیان دولتی، هنر او را به مهمانشان هدیه می دهند بدون آنکه ریالی بابت آن به او پرداخت کنند.

این تنها مشکلات او نیست. میرسعید قاضی به خبرنگار مهر می گوید: در آستانه ورشکستگی قرار گرفته ام چون همه در ایران فقط از کارم تعریف می کنند اما هیچ کس صنایع دستی من را نمی خرد. من به تنهایی هم برای کارم بازاریابی می کنم و هم آن را می فروشم. حتی اکنون ملکی را که سه ساله اجاره کرده بودم، باید یک ساله تحویل دهم درحالی که نه جایی برای انتقال کارگاهم دارم و نه می دانم با نه نفر کارمند شرکتم باید چه کار کنم.

بی‌اعتنایی میراث فرهنگی به درخواست نجات یک بنای تاریخی

نه فقط هنرمندان صنایع دستی بلکه مالکان خانه های تاریخی نیز درخواست هایی را از این سازمان دارد مانند مالک خانه تاریخی اسفنده که گفته خانه اش درحال تخریب است اما هنوز از اداره میراث فرهنگی دزفول کسی برای شناسایی خانه او و کارشناسی برای ثبت آن اقدام نکرده است.

چوم این خانه از چند سال پیش در طرح توسعه امامزاده سبز قبای این شهر قرار گرفته و اداره اوقاف این شهر قصد دارد تا زمین این ملک تاریخی را خریده و آن را به فضای حرم اضافه کند.

عزیز اسفنده، ساکن این بنای تاریخی به خبرنگار مهر گفت: این خانه به همراه املاک و خانه های اطرافش مجموعه ای از بناهای تاریخی را تشکیل می داد که در کنار هم قرار گرفتن این بناها باعث می شد تا استحکام بیشتری داشته باشند، اما طرح توسعه امامزاده سبز قبا باعث شد تا اداره اوقاف و امور خیریه شهر دزفول تمام آن بناهای اطراف را خریداری و برای افزودن به فضای امامزاده، آنها را تخریب کند.

وی ادامه داد: این خانه اکنون تنها ملکی است که از بناهای اطراف امامزاده باقی مانده و از چهار سال پیش به دلیل خطر ریزش سقف و دیوارها، مجبور شدیم آن را تخلیه کنیم.

تخریب بخشهای تاریخی مسجد النبی قزوین ادامه دارد

این هفته چند بار خبر رسید که تخریب محراب تاریخی مسجد النبی قزوین که یکی از مساجد چهار ایوانه و دومین اثر ثبت شده ملی در استان قزوین بوده ادامه دارد و اکنون نه تنها محراب بلکه دیوار مسجد نیز درحال حذف شدن از تمام بناست.

محراب بعد از تخریب

محراب تاریخی مسجد النبی قزوین در روزهای گذشته تا عمق 3 متر در داخل دیوار تخریب شد. علت این تخریب ایجاد راهرو به داخل ایوان بوده است. درحالیکه این ایوان دارای تزئینات سنگ مرمر و کاشی کاریهای مینایی متعلق به دوره قاجاریه بود.

توضیحات دبیرکل کمیسیون یونسکو درباره چوگان

این هفته در حاشیه برنامه دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، خبرنگار مهر درباره پرونده چوگان پرسید که وی گفت: کنوانسیون میراث معنوی کاری به این ندارد که قدمت آن پرونده میراثی پیشنهاد شده، در کدام کشور بیشتر است و یا ریشه آن در کجاست. بلکه معتقد است یک مهارت، آیین، سنت، بازی و یا صنایع دستی می تواند با چهارچوب کنوانسیون ثبت شود. مهم این است که سنت و یا آیین با سبک آن کشور درحال اجرا باشد. بنابراین می توانید بگویید چرا اول پرونده تار را به یونسکو ارسال نکردید و به جای آن طب سنتی ایرانی را فرستادید اما نمی توان گفت که چون قدمت چوگان در ایران است آذربایجان حق ثبت جهانی آن را ندارد.

سعیدآبادی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره فعالیتهای مرکز مطالعات منطقه ای میراث ناملموس در ایران گفت: این مرکز با توجه به تلاشهای فراوانی که برای تاسیس آن انجام شد متاسفانه برنامه قابل ملاحظه ای نداشته این در حالی است که مراکز منطقه ای ژاپن و کره که همزمان با ایران تشکیل شدند بسیار فعال هستند.

پروفسور بالتازار در ایران زندگی می کرد!

یکی از جاذبه های گردشگری که این هفته معرفی شد مربوط بود به یک کارتن قدیمی آن هم پرفسور بالتازار شخصیت نوستالژیک دوران کودکی متولدین دهه 60 . شاید کمتر کسی بداند که این شخصیت انیمیشن نه تنها تا حدودی واقعی بوده بلکه مدت زیادی را در شهرستان کبودرآهنگ همدان زندگی کرده و خدمات زیادی هم به مردم ایران در زمینه پزشکی انجام داده است.

اما پروفسور بالتازار یک شخصیت حقیقی هم دارد. مارسل بالتازار سال 1908 در فرانسه به دنیا آمد او یک پزشک فرانسوی بود که به علت فعالیت در زمینه جلوگیری از شیوع بیماری های طاعون و هاری معروف شد نه به دلیل اختراعاتش!

پروفسور بالتازار واقعی نه تنها به سبب شخصیت کارتونی همنام با او برای مردم ایران جذاب است بلکه، مردم همدان او را بیشتر به علت تحقیقات پزشکی اش می شناسند. غیر از آنها، هر گردشگری که متوجه شود در کنار تمام جاذبه های گردشگری استان همدان، هنوز دفتر کار پروفسور بالتازار سر جای خودش است، حتما به روستای اکنلو می رود.

مذاکره سازمان میراث فرهنگی با قضات دیوان عدالت

پس از آنکه دیوان عدالت اداری بابت شکایت هایی که علیه میراث فرهنگی می شد، بناهای تاریخی را از فهرست ملی خارج می کرد، این هفته قائم مقام سازمان میراث فرهنگی از مذاکره با جمعی از قضات دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: این مذاکره انجام شد و قضات دیوان عدالت اداری در جریان مشکلات سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته و قرار بر این شد که از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی برای دفاع از پرونده های شکایت شده به دیوان استفاده شود.