اما و اگرهای وعده لغو ویزا برای رونق گردشگری / شیردال اهدا شده به ایران 14 ساله است

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته، خبرگزاری مهر به نقل از یک متخصص امور اشیای عتیقه آمریکایی و کارشناس موزه مترو پلیتن اعلام کرد: شیردال اهدا شده از سوی دولت آمریکا به ایران در جریان سفر اخیر رئیس جمهور وهمراهانش به نیویورک، در سال 1999 میلادی ساخته شده و به دلیل تقلبی بودن آن، توسط وزارت امنیت داخلی آمریکا توقیف شده بود.

بر اساس مقاله مستدلی که به تازگی توسط اسکار وایت ماسکارلا موزه دار بازنشسته موزه هنر متروپولیتن منتشر شده، آمده است که این شیء که توسط وزارت خارجه آمریکا نیز ادعا شده بود که 2700 ساله است، تقلبی و مربوط به 1999 بوده است. وقتی که شیردال در سال 2003 به نیویورک آورده شد، دلالان ایرانی- سوئیسی توسط وزارت امنیت داخلی آمریکا به جرم تقلب در تعیین منشا عتیقه‎ها دستگیر شد.

در این مقاله آمده است: "هر کسی که آشنایی سطحی با هنر باستان خاور نزدیک یا مشابه با آن را داشته باشد، با اولین نگاه به اصل بودن شیردال مشکوک می شود."

در این باره اظهار نظرهای ضد و نقیضی وجود دارد برخی می گویند در مناسبات سیاسی و ارتباطات میان دو کشور، موضوع اصل یا تقلبی بودن هدیه داده شده اهمیتی ندارد و برخی دیگر اعلام می کنند که آمریکا می توانست یک شی اصل به ایران هدیه کند چرا که اشیای اصل زیادی از ایران در آمریکا وجود دارد.

علت 4 سال حبس یکی از بازاریان تهران

این هفته معاون امور حقوقي اداره ميراث فرهنگي استان تهران خطاب به تخریب کنندگان بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست میراث ملی گفت: این افراد طبق قانون مجازات اسلامی به یک تا 10 سال حبس محکوم می شوند.

کيانوش تکلو به خبرنگار مهر گفت: در بخش مربوط به جرائم میراث فرهنگی قانون مجازات اسلامی به صراحت اشاره شده که هر کسی آثار میراث فرهنگی ثبت شده را تخریب کند و یا اقدامی انجام دهد که باعث آسیب رساندن به آن شود، از یک تا 10 سال حبس و جریمه بر اساس میزان خسارتی که به اثر وارد کرده است، محکوم می شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال مالک مغازه ای در بازار تهران که سردر قجری و ثبت شده ای داشت، این بخش از بنا را تخریب کرده بود، بعد از شکایت سازمان میراث فرهنگی حکم جلبش صادر و به 4 سال زندان محکوم شد.

اما و اگرهای وعده لغو ویزا برای رونق گردشگری

این هفته خبرگزاری مهر گزارشی را درباره وعده لغو روادید با برخی کشورها جهان منتشر کرد در این گزارش آمده است: برای لغو روادید باید موضوعاتی از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی اجتماعی و حتی بهداشتی مورد توجه قرار گیرد.

اکنون گردشگران آذربایجان که به ایران می آیند احتیاجی به گرفتن ویزا ندارند. گردشگران ایرانی نیز در زمان ورود به آذربایجان تنها ویزای الکترونیکی دریافت می کنند که زمان بر نیست و نرخ آن کمتر از ویزای معمولی است.

اما لغو روادید دو طرفه با گرجستان هم یک طرفه شد. چندی پیش دولت گرجستان اعلام کرد به صورت یکجانبه، اقدام به لغو قراردادی کرده که سه سال پیش برای سفر اتباع دو کشور بدون نیاز به ویزا، میان تهران و تفلیس به امضا رسیده بود.

خرداد ماه سال 91 نیز وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور با برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه‌های عادی بین ایران و بولیوی موافقت کرد و اکنون روادید سی روزه برای دو کشور لغو شده است.

اما دولت اندونزی به طور کلی ویزای فوری در فرودگاه به ایرانیان را لغو کرده است. سوم مرداد ماه امسال دولت اندونزی با اعلام خبر لغو اخذ روادید اندونزی در فرودگاه برای ایرانیان، سفارت این کشور در تهران تاکید کرده بود که ویزای بدو ورود (On Arrival) برای ایرانیان صادر نخواهد شد اما آنها می توانند در هر کشوری که باشند با مراجعه به سفارت اندونزی در آن کشور برای دریافت انواع ویزا اعم از توریستی یا بازرگانی و ... اقدام کنند.

برای لبنانی ها و ایرانی های گردشگر نیز ویزای فرودگاهی صادر می شود و مصری ها هم می توانند بدون ویزا به ایران بیایند ولی این قرارداد یک طرفه است. در این بین ویزای دوطرفه میان ایران با سوریه و ترکیه نیز به صورت دو طرفه لغو شده است.

دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده 5 برای سرای دلگشا را لغو کرد

این هفته خبر رسید که دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده 5 شهرداری در مورد سرای دلگشا مبنی بر ارائه مجوز ساخت ده و نیم متر ارتفاع در حریم کاخ جهانی گلستان را لغو کرد.

اما این ساختمان 27 متری که قرار است کاربری تجاری داشته باشد، به جای سرای تاریخی دلگشا که زمانی در فهرست میراث ملی ثبت شده بود، درحال ساخت است. مالک این سرای تاریخی، برای ساخت یک مجتمع تجاری، این بنا را سال 89 از فهرست خارج کرد و درصورتی که تنها مجاز به ساخت تا ارتفاع هفت متر بود اما کمیسیون ماده 5 در جلسه مورخ دوم بهمن سال گذشته به او مجوز ساخت ده و نیم متر ارتفاع تا عمق 30 متر را داد. مالک سرای دلگشا که ارتفاعی بیشتر را مد نظر داشت، نسبت به این رای به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

پس از شکایت مالک از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و شورای عالی معماری و شهرسازی شهرداری تهران، دادنامه شکایت مالک در تاریخ 13 اسفند 91 به هر دو ارگان ابلاغ شد اما این ابلاغیه در 22 اسفند 91 در دبیرخانه اداره کل حقوقی شهرداری تهران دریافت شد.

لایحه دفاعی استان تهران 10 روز قبل از رای موقت دادگاه ارسال شد. موضوع شکایت این رای، دستور موقت نسبت به رای نامه شهرداری منطقه 12 خطاب به مالک سرای دلگشا طی نامه ای به شماره 210/3 مورخ چهاردهم اردیبهشت امسال مبنی بر ابلاغ رای کمیسیون ماده 5 بود.

شعبه اول دیوان عدالت اداری در روزسی ام مرداد طی احکامی جداگانه خطاب به سازمان میراث فرهنگی و شهرداری منطقه 12 اعلام کرد: باتوجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای موضوع خواسته مذکور موجب ورود خسارت به شاکی می شود، به نحوی که جبران آن در آتیه متصر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است، بنابراین به استناد مواد 32 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین و تکلیف قطعی شکایت صادره اعلام می شود و قرار صادره قطعی است.»

بلندترین بادگیر اردکان فرو می ریزد

خانه تاریخی انصاری در بافت تاریخی اردکان، که از آن به عنوان یکی از بزرگترین و سالم ترین بافتهای تاریخی موجود در کشور یاد می شود، واقع شده این خانه دارای بلندترین بادگیر اردکان است که مدتی است رطوبت به آن نفوذ پیدا کرده و درحال ریزش است.

این اقامتگاه سنتی قرار است گرداگرد بلند ترین بادگیر اردکان ساخته شود. البته چند سالی است که این طرح بزرگ و مهم به دلایل مختلف با کندی روند پروژه مواجه شده است.