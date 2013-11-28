ازدواج های اصولی بر مبنای آموزه های اسلامی و ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تبیین و تشریح سبک" ازدواج اصولی" روز پنجشنبه در فرهنگسرای بانوی قزوین برگزار شد.



حجت الاسلام حسین دهنوی در این همایش اظهارداشت: دو نوع ازدواج در کشورمان رخ می دهد که برخی به سبک غربی و برخی با سبک ایرانی و اسلامی مطابقت دارد.



وی ضمن تشریح مدل ازدواج غربی که چند سالی است در کشوررایج شده تصریح کرد: تبعیت از روش ازدواج غربی در بین جوانان آن هم به صورت خواسته یا نا خواسته، آسیبها و آفتهای جدی به دنبال دارد.



دهنوی با بیان اینکه جایگاه خانواده در کشورهای اروپایی و امریکایی به تزلزل و فروپاشی رسیده افزود: در چند سال اخیر آزادی روابط دختر و پسر با توجه به نظر آزادانه کارشناسان و جامعه شناسان و تصویب قوانینی در این رابطه و حمایت افراطی از زنان با توجه به تصویب قوانین فیمینیستی در این کشورها جوانان میل و رغبتی به ازدواج رسمی و پذیرش مسئولیت سنگین زندگی خانوادگی نداشته باشند.



وی ادامه داد: دوستی روابط دختر و پسر در قبل از ازدواج در غرب امری عادی تلقی می شود و حتی در برخی موارد هیچیک پای عواقب منفی ناشی از اینگونه روابط غلط نیز نمی ایستند و این موجب شده آمار فرزندان بی هویت و بیماران مبتلا به ایدز در این کشورها رو به فزونی یابد.



این کارشناس خانواده یادآورشد: در غرب حدود 20 تا 30 درصد دوستی ها به ازدواج ختم می شود و در تمامی دوستی ها نقش خانواده در مدیریت روابط دختر و پسر بسیار کمرنگ بوده و خانواده ها در جریان وضع زندگی فرزندشان نیستند.



وی در ادامه با انتقاد از ازدواجهای سنتی گفت: هم ازدواج مدرن یا غربی و هم روش سنتی به جوانان برای داشتن زندگی درست در آینده توصیه نمی شود، بلکه ما خواستار ازدواجی اصولی و مبتنی با آموزه های ایرانی و اسلامی هستیم.



دهنوی کتاب "گلبرگ زندگی1" را مجموعه ای غنی برای ارائه مدلی استاندارد برای ازدواج در ایران دانست و گفت: جوانان در این کتاب با روشهای درست شناخت و تحقیق از طرف مقابل آشنا می شوند.



این کارشناس با اشاره به پیامدهای مخرب ماهواره اظهارداشت: هدف سازندگان برنامه های ضد اخلاقی تضعیف بنیان خانواده در ایران و به سخره گرفتن اعتقادات دینی نوجوان و جوانان ایرانی است لذا دباید هوشیار بود و جنبه های زندگی ایرانی و اسلامی را ترویج داد.



وی در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ گفت و راهکارهای عملی برای برون رفت از مشکلات را برای آنان تشریح کرد.



این همایش با استقبال خوب خانواده های قزوینی مواجه شد.