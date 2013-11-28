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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۶

حجت الاسلام ادبی:

کارگاه معارف تربیت مربی و معارف اسلامی برگزار شد

کارگاه معارف تربیت مربی و معارف اسلامی برگزار شد

گرگان – خبرگزاری مهر: کارشناس فرقه ها و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: در راستای پاسخگویی به شبهات فکری و و عقیدتی در حوزه فرق و مذاهب اسلامی کارگاه معارف تربیت مربی و معارف اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام سیف الله ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهداف دیگر این کارگاه که پنجشنبه عصر در سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان برگزار شد تبیین و تحکیم اندیشه ناب اسلامی  و همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه بود.

وی تصریح کرد: این دوره کارگاه به صورت تخصصصی در استان با حضور روحانیون شاخص، اساتید و مربیانی که در حوزه جوانان مشغول به کار هستند برگزار می شود.

ادبی افزود: البته افرادی که در این کارگاه شرکت می کنند از طریق مصاحبه های تخصصی  و از بین متقاضیان مختلف انتخاب شده اند  و این افراد یک دوره 48 واحدی را در مدت یکسال می گذرانند.

حجت الاسلام ادبی ادامه داد: در حال حاضر حدود 35 نفر از این افراد انتخاب شده در این کارگاه شرکت می کنند و در پایان به آنها مدرک ارائه می شود.

وی اضافه کرد: همچنین این کلاس ها با حضور اساتید متخصص و اهل فن از قم در سرفصل هایی همچون تحکیم عقاید و مبارزه با شبهات در حوزه فرق و مذاهب و دین تدریس می شود.
 

کد مطلب 2184822

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