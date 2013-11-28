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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۰

حسین هدایتی:

تیم پیشکسوتان پرسپولیس را حفظ خواهیم کرد

تیم پیشکسوتان پرسپولیس را حفظ خواهیم کرد

مالک پیشین تیم‌های استیل آذین و ملوان بندرانزلی با اشاره به دیدار تیم‌های پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان گفت: تحت هر شرایطی تیم پیشکسوتان پرسپولیس را حفظ خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی در پایان دیدار تیم‌های پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان  که عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: این دیدار با اهداف صلح و دوستی برگزار شد و گردهم آمدن همه بازیکنان قدیمی کار بسیار قشنگی بود که صورت گرفت.

وی با بیان اینکه تیم پیشکسوتان پرسپولیس باید مورد حمایت قرار گیرند یادآور شد: در رختکن هم این موضوع صحبت شد که تیم پیشکسوتان را حفظ کنیم و بایدعنوان کنم به هر قیمتی که شده این کار را خواهیم کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و با حساب 3 بر یک به سود تیم میلان خاتمه یافت.

کد مطلب 2184833

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