تیم پیشکسوتان پرسپولیس را حفظ خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی در پایان دیدار تیم‌های پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان که عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: این دیدار با اهداف صلح و دوستی برگزار شد و گردهم آمدن همه بازیکنان قدیمی کار بسیار قشنگی بود که صورت گرفت.

وی با بیان اینکه تیم پیشکسوتان پرسپولیس باید مورد حمایت قرار گیرند یادآور شد: در رختکن هم این موضوع صحبت شد که تیم پیشکسوتان را حفظ کنیم و بایدعنوان کنم به هر قیمتی که شده این کار را خواهیم کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و با حساب 3 بر یک به سود تیم میلان خاتمه یافت.