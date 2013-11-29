موفقیت بزرگ بشار اسد و سرخوردگی روز افزون مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، یک رسانه آمریکایی در گزارشی به سرخوردگی و ناامیدی مخالفان سوری پرداخته است.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یکی از افرادی که در تظاهرات ضد نظام سوریه مشارکت داشته آورده است: من از برنامه ریزی برای اعتراضات ضد نظام سوریه و امداد رسانی پزشکی به شهرهای تحت کنترل مخالفان دست بر داشته ام.

یکی دیگر از افراد با اشاره به ناامیدی از روند اوضاع آرزو می کند که هیچگاه بحران در سوریه آغاز نمی شد. همچنین یک فرد مسلح در شهر حمص که طلا و جواهرات همسرش را فروخته و سلاح خریداری کرده است، ضمن ابراز انزجار از سرکرده های خود اعلام کرد: امیدی نداریم و گلوله باران دولتی هم ادامه دارد.

ابو الفراس یکی دیگر از افراد مسلح می گوید: الان مشتی دزد می جنگند، ما چقدر ساده و کودن بودیم همه ما احمق بودیم.

این رسانه آمریکایی در ادامه می نویسد: حتی اگر پیروزی های بشار اسد در جبهه های جنگ چشمگیر هم نباشد این احساس شکست نزد مخالفان سوری موفقیت بزرگی برای بشار اسد محسوب می شود.افرادی که برای سرنگونی نظام سوریه عهد بسته بودند به مخالفان پشت کرده اند و پس از دو سال و نیم از شروع بحران سوریه برخی از مخالفان از گسترش نفوذ افراط گرایان بیمناک هستند و برخی دیگر از فساد روز افزون می نالند.