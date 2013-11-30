محمد سریر رئیس کانون آهنگسازان سینمای ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جلسه شورای مرکزی جدید کانون آهنگسازان سینمای ایران دکتر محمد سریر باتفاق آرا به عنوان رئیس، فریدون شهبازیان به عنوان نایب رئیس، مهدی بزرگمهر به عنوان دبیر و خزانه دار، پیروز ارجمند به عنوان سخنگو ، کامبیز روشن روان به عنوان رئیس هیات فنی، کارن همایونفر و فردین خلعتبری به عنوان اعضای هیات فنی انتخاب شدند.

شورای مرکزی جدید این کانون به همراه بیتا بهشتیان به عنوان بازرس اصلی، مسئولیت کانون آهنگسازان سینمای ایران طی دو سال آینده به عهده خواهند داشت.

این در حالی است که این روزها مجمع عمومی بیشتر انجمن ها برگزار شده است و به زودی شورای های مرکزی مشخص می شوند.