۳۷ کشته و زخمی در عملیات نیروهای یمنی علیه مواضع دشمن سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر بهداشت دولت دست نشانده عربستان در یمن اعلام کرد که در جریان عملیات موفقیت آمیز نیروهای مسلح وابسته به جنبش انصارالله علیه منطقه المخا دست کم هفت تن کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شده اند.

نیروهای مسلح یمن در دور جدیدی از عملیات‌ دقیق خود، مراکز تجمع، انبارهای مهمات و اتاق‌های عملیاتی نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی را در منطقه المخا هدف قرار دادند.

یک منبع نظامی به شبکه المسیره گفت که نیروهای مسلح یمن یکشنبه شب، عملیات‌ هدفمند خود علیه مراکز تجمع و انبارهای تسلیحات ائتلاف سعودی در منطقه المخا را از سر گرفتند.

این عملیات‌ها تنها چند ساعت پس از هشدار رسمی وزارت دفاع دولت نجات ملی یمن مستقر در صنعاء صورت گرفت. در این بیانیه، از شهروندان در مناطق تحت اشغال خواسته شده بود تا از مراکز تجمع و انبارهای اسلحه وابسته به متجاوزان فاصله بگیرند.

در همین راستا، فعالان فضای مجازی با انتشار تصاویر و ویدئوهایی از لحظه هدف قرار گرفتن این مراکز، تاکید کردند که ائتلاف سعودی عامدانه انبارهای مهمات خود را در مجاورت منازل مسکونی شهروندان مستقر کرده است تا از آن‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده کند.

این حملات موفقیت‌آمیز، بار دیگر بر اشراف اطلاعاتی و توان رزمی نیروهای مسلح یمن در رصد و تعقیب تحرکات متجاوزان در مناطق اشغالی تاکید دارد؛ رویکردی که گزینه‌های میدانی دشمن را محدود کرده و پایگاه‌ها و ادوات آن‌ها را تحت سیطره دائمی و حملات قاطعانه ارتش یمن قرار داده است.