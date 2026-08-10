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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

قهرمانان پاورلیفتینگ هرمزگان در بندرعباس معرفی شدند

قهرمانان پاورلیفتینگ هرمزگان در بندرعباس معرفی شدند

بندرعباس - مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی استان هرمزگان با حضور ۱۰۰ ورزشکار در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و مستر یک در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی استان هرمزگان با حضور ۱۰۰ ورزشکار در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان یا آزاد و مستر یک برگزار شد.

در رده سنی نوجوانان باشگاه اکسیر با کسب ۵۱ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد، باشگاه بردیا با ۵۰ امتیاز دوم شد و باشگاه رسایی با ۱۹ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده سنی جوانان باشگاه بردیا با ۶۰ امتیاز قهرمان شد، باشگاه اکسیر با ۴۴ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و باشگاه نام‌آوران رودان با ۲۰ امتیاز سوم شد.

در رده سنی بزرگسالان یا آزاد نیز باشگاه بردیا با ۶۰ امتیاز مقام نخست را کسب کرد، باشگاه هکتور با ۵۰ امتیاز دوم شد و باشگاه سپنتا با ۲۸ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده مستر یک باشگاه اکسیر با ۴۰ امتیاز قهرمان شد، باشگاه سپنتا با ۳۰ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز با ۳۰ امتیاز سوم شد.

در بخش قهرمان قهرمانان نیز آرین صادقی از باشگاه بردیا در رده نوجوانان، غلامحسین عظیمی از باشگاه بردیا در رده‌های جوانان و بزرگسالان و نادر محمودی از باشگاه نادر در رده مستر یک معرفی شدند.

کد مطلب 6912631

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