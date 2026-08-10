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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۱

واژگونی تانکر سوخت در بندرلنگه یک مصدوم برجا گذاشت

واژگونی تانکر سوخت در بندرلنگه یک مصدوم برجا گذاشت

بندرلنگه - مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی بندرلنگه از واژگونی تانکر حامل سوخت در محور بندرلنگه به چارک و مصدومیت یک نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستاقی، اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه تانکر حامل سوخت در محدوده روستای جبری از توابع محور بندرلنگه به سمت چارک به واحد ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: یک دستگاه آمبولانس از پایگاه رستاق به محل حادثه اعزام شد و پس از حضور کارشناسان اورژانس و ارزیابی اولیه صحنه مشخص شد این حادثه یک مصدوم داشته است.

مسئول اورژانس پیش‌ بیمارستانی بندرلنگه، ادامه داد: مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه و مراقبت‌های پیش‌ بیمارستانی برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهدای بندرلنگه منتقل شد.

رستاقی رعایت قوانین و مقررات رانندگی پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، حفظ فاصله ایمن و توجه کامل به مسیر را از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث رانندگی عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به خطرات ناشی از حمل مواد سوختی و سایر مواد خطرناک، گفت: از رانندگان خودروهای حامل این مواد انتظار می‌رود با دقت و هوشیاری بیشتری رانندگی کرده و ضمن رعایت سرعت مطمئنه از هرگونه رفتار پرخطر و بی‌احتیاطی در مسیر پرهیز کنند.

مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی بندرلنگه، خاطرنشان کرد: کوچک‌ترین خطا در حمل‌ و نقل مواد خطرناک می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای رانندگان، سرنشینان و حاضران در جاده‌ها به همراه داشته باشد.

کد مطلب 6912627

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