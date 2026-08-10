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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

آسمان همدان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری است

آسمان همدان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری است

همدان- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان گفت: آسمان همدان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات میانی روز وزش باد و در برخی نقاط غبار رقیق دور از انتظار نیست.

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با کاهش پوشش ابر و رطوبت هوا در منطقه در روزهای آینده شرایط دمایی مطلوب‌تری به‌ویژه در ساعات صبحگاهی در استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: با وجود ثبات نسبی دماها تا پایان هفته در برخی روزها افزایش جزئی دمای کمینه و بیشینه پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوا در ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۶ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

باقری‌شکیب گفت: در شبانه روز گذشته بهار با ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسدآباد با ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه‌های هواشناسی استان همدان گزارش شدند.

کد مطلب 6912728

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