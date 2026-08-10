آسمان همدان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری است

محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با کاهش پوشش ابر و رطوبت هوا در منطقه در روزهای آینده شرایط دمایی مطلوبتری بهویژه در ساعات صبحگاهی در استان حاکم خواهد بود.
وی افزود: با وجود ثبات نسبی دماها تا پایان هفته در برخی روزها افزایش جزئی دمای کمینه و بیشینه پیشبینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوا در ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۶ تا ۳۷ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
باقریشکیب گفت: در شبانه روز گذشته بهار با ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین و اسدآباد با ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاههای هواشناسی استان همدان گزارش شدند.
نظر شما