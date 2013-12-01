نظارت دقیق بهداشت بر مدارس علی آبادکتول

دکتر مرضیه خالقی در گفتگو با مهر گفت: بیش از 20 هزار دانش آموز علی آباد کتول در 63 واحد آموزشی شهری و 81 واحد آموزشی روستایی تحصیل می کنند.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به مسائل بهداشتی در مدارس اظهار کرد: طرح مروج سلامت در سال 91-92 در شهرستان علی آبادکتول آغاز شد که به همه ی ابعاد سلامت و بهداشت مدارس از قبیل سلامت روان و پویایی ذهن دانش آموزان، پیشگیری از بیماری های اسکلتی ناشی از میز و صندلی غیراستاندارد و بهبود فضای آموزشی در مدارس می پردازد.

خالقی در خصوص وضعیت سرویس های مدارس علی آبادکتول نیز اعلام کرد: 85 درصد آبخوری ها و بیش از 93 درصد دستشویی های مدارس بهداشتی است اما باید برای استاندارد سازی آن ها تلاش و همکاری بیشتری انجام شود.

رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان علی آباد کتول کنترل بیشتر بوفه های مدارس را امری ضروری دانست و خاطر نشان کرد: فروشندگان مواد غذایی در بوفه های مدارس باید از نظر بهداشت و عرضه مواد غذایی به دانش آموزان تحت پوشش و کنترل بهداشت باشند.

وی تصریح کرد: بعضی از عرضه کنندگان دارای مشکل بهداشتی و فاقد مجوز فعالیت از این شبکه بهداشت هستند که خلاف قانون است.

