به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰، در ساعت ۱۲ ظهر امروز شنبه، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر ۱۰ محور ازنا سگوند به سمت تنگ بیشه بلافاصله عوامل پلیسراه و دستگاههای امدادی در محل حاضر شدند.
با حضور عوامل در محل، متأسفانه مشخص شد راننده خودرو (خانم) بر اثر شدت تصادف در دم جان خود را ازدستداده است.
بررسیهای کارشناسی انجام شده در محل حادثه نشان میدهد که علت اصلی این تصادف، عدم توانایی راننده به دلیل خستگی مفرط و خوابآلودگی بوده است.
پلیس لرستان ضمن ابراز تسلیت به خانواده محترم جانباخته، از تمامی رانندگان و مسافران درخواست میکند در طول مسیرهای پرخطر، در صورت احساس خستگی یا خوابآلودگی، حتماً در اولین فرصت در ایستگاههای مجاز توقف کرده و استراحت کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.
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