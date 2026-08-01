آزادی ۴۱ زندانی جرایم غیر عمد در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان هرمزگان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون با تکیه بر لطف الهی و همراهی خیرین نیکوکار استان ۴۱ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد مالی آزاد شده‌اند.

این اقدام مهم حاصل تلاش‌های مستمر در زمینه گذشت شکات، پیگیری اعسار و تقسیط مبالغ بدهی زندانیان و همچنین همراهی مردم نیکوکار و خیرین خطه جنوب بوده است.

روابط عمومی ستاد دیه استان هرمزگان با اشاره به شرایط حساس و پرچالش کنونی و فضای جنگی و بی‌ثباتی موجود بر نقش حیاتی حمایت‌های مردمی و خیرخواهی در این مسیر تأکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: هر سهم کوچک شما گامی بزرگ برای بازگشت یک انسان به زندگی عادی و آرامش خانواده‌های بی‌گناه است.