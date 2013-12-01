عضو حماس: اقدام تروریستی مقابل سفارت ایران خطایی فاحش بود

به گزارش خبرگزاری مهر، هيأت حماس در اين ديدار مراتب تسليت حماس را به جمهوري اسلامي ايران و خانواده شهداي اين عمليات تروريستي (شامل شهيد ابراهيم انصاري رايزن فرهنگي، رقيه حسين زاده همسر يكي از ديپلماتهاي سفارت، رضوان فارس مسئول تيم حفاظت سفارت، بلال زراقط، احمد زراقط و محمد هاشم محافظان سفارت و نيز 21 نفر از مردم لبنان) اعلام نمود.



محمد نصر در اين ديدار از مواضع و اقدامات جمهوري اسلامي ايران در حمايت از مقاومت فلسطين در برابر رژيم اشغالگر صهيونيستي تقدير نمود و اظهار داشت: عنايت الهي در ارتباط با اين عمليات تروريستي كاملاً مشهود است و خداوند مكر دشمنان را به خود آنان بازگرداند.



وی افزود: انجام اين عمليات تروريستي يك روز قبل از آغاز مذاكرات ژنو2 خطاي فاحشي بود و با توجه به محكوميت گسترده جهاني اين عمليات و اعلام همدردي با جمهوري اسلامي ايران ما شاهد تاثير مثبت عمليات تروريستي مزبور بر پيشرفت مذاكرات هسته اي ژنو به بركت خون شهداي اين اقدام تروريستي بوديم.



سفير جمهوري اسلامي ايران نيز با تشريح مذاكرات ژنو خاطرنشان کرد: حمايت از فلسطين همواره به عنوان يكي از مسائل مهم و مورد توجه جمهوري اسلامي ايران بوده و بدون ترديد، توسل به چنين اقدامات تروريستي، كوچكترين تاثيري بر عزم راسخ جمهوري اسلامي ايران در اين راستا نخواهد داشت.



ركن آبادي ادامه داد: ما تاكيد نموده ايم هيچ عاملي نبايد موجب انحراف جهت قطب نما از فلسطين شود و اقداماتي از اين قبيل كه توسط گروههاي تروريستي تكفيري و با اوامر رژيم صهيونيستي صورت مي گيرد دقيقاً با هدف منحرف نمودن توجه افكار عمومي جهان و تمامي گروههاي مبارز از اقدامات خصمانه و اشغالگري اين رژيم مي باشد.



هيأت حماس حفظ وحدت در اين شرايط حساس را داراي اهميت بسزائي دانست و بر تقويت همگرائي در برابر چالشهايي كه توسط فتنه گران با مديريت صهيونيست ها صورت مي گيرد تاكيد نمود.