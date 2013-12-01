تبلیغات اسلامی استان نقش پررنگی در تبیین دین مداری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده روز يكشنبه در دیدار با مدیر کل و مسئولين تبیلغات اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: این استان و کلانشهر تبریز از مناطق فرهنگی کشور بوده و سابقه فرهنگی آذربایجان شرقی بیشتر از شهرت و سابقه صنعتی آن است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مسایل فرهنگی خاطر نشان کرد: استاني را می توان توسعه یافته قلمداد کرد که به لحاظ فرهنگی رشد و توسعه پیدا کرده است چون در جایی که فرهنگ توسعه نیابد، کارخانه ها و فعالیت های اقتصادی محکوم به ورشکستگی هستند.

جبارزاده با بیان اینکه خود را استانداری فرهنگی می دانیم، تصریح کرد: در شرایطی این مسئولیت را پذبرفته ام که با مشکلات بسیاری بویژه از نظر اقتصادی روبرو هستیم و اولویت دولت نیز در ابتدای امر، ساماندهی اوضاع فعلی است و امیدواریم با توجه به فضای جدید سیاسی بین المللی ایجاد شده در نتیجه گشایش های هسته ای و لغو تحریم ها در آینده، بتوانیم وضعیت فعلی را تغییر داده و پروژه های بیشماری را که از دولت قبلی به صورت نیمه تمام باقیمانده است به پایان برسانیم.

وی در ادامه افزود: در این صورت می توان نسبت به تخصیص بودجه و اعتبارات به حوزه های مختلف از جمله حوزه فرهنگ اقدام کرد و معتقدیم استان آذربایجان شرقی پیش از آنکه استانی صنعتی و اقتصادی شناخته شود، باید به عنوان استان فرهنگی مورد توجه قرار گیرد چرا که ظرفیت و پتانسیل های استان در این زمنیه بسیار بالاست و اداره کل تبلیغات اسلامی نیز می تواند در شکوفایی این ظرفیت ها نقش مهمی داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش موثر این ظرفیت های فرهنگی در اشاعه پیام انقلاب اسلامی گفت: هنگامی که می توان در یک زمان از هفت هزار تریبون موجود در مساجد استان، پیام انقلاب را تبلیغ کرد، پس باید به این حوزه توجه خاص نیز داشت چرا که انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی و ارزشی است و تداوم این انقلاب فرهنگی به فعالیت های فرهنگی مساجد و مبلغان دینی وابسته است.

جبارزاده با تاکید بر ضرورت توسعه متوازن فرهنگی در استان تصریح کرد: در کنار توسعه اقتصادی و صنعتی، اگر از توسعه فرهنگی و توجه به امور دینی فاصله بگیریم با مشکلات بسیاری روبرو می شویم چرا که در زمان طاغوت نیز مردم با وجود توسعه صنعتی و اقتصادی و حضور کارخانه های بزرگ صنعتی در آذربایجان شرقی، بدلیل سست شدن بنیان های فرهنگی و دینی از چنین توسعه ای روی گردان شده و آن را نپذیرفتند.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تقدیر از عملکرد اداره کل تبلیغات اسلامی استان گفت: همراهی با انجمن های اسلامی و گروه های قرآنی و فعاليت های فرهنگي را جزو وظایف خود می دانيم و آمادگی کامل خود را برای همکاری با اداره کل تبلیغات اسلامی جهت توسعه فرهنگی متناسب با جایگاه آذربایجان شرقی اعلام می کنیم.

