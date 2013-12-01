غفلت از مسایل فرهنگی و ديني مانع تنفس معنوی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عظیمی روز يكشنبه در دیدار با استاندار جدید آذربایجان شرقی گفت: بایستی در مورد مسایل فرهنگی کارهای جدی تری صورت گیرد چرا که توسعه استان در حوزه هایی مانند فعالیت های عمرانی و سرمایه گذاری بدون انجام کارهای جدی در مقوله فرهنگ، توسعه ای نامتوازن و نامطلوب خواهد بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: همان گونه که معمار كبير انقلاب پیش بینی کرده بودند، بلوک شرق بدلیل توجه نکردن به مسایل فرهنگی و ديني فروپاشید و سقوط ليبراليسم در آینده نیز به همین دلیل خواهد بود بنابراین باید حوزه فرهنگ متناسب با سایر حوزه ها رشد و توسعه یابد تا زمینه تنفس معنوی و تعالی فرهنگی افراد جامعه فراهم شود.

حجت الاسلام عظیمی با اشاره به ظرفیت های اداره کل تبلیغات اسلامی آذربايجان شرقي جهت همکاری در توسعه فرهنگی استان تصریح کرد: وجود سه هزار و 500 روحانی، چهارهزار و 750 هیات مذهبی ثبت شده، 52 روحانی مستقر در روستاهاي محروم استان و نیز وجود شش مدرسه علوم و معارف اسلامی در استان از یکصد مدرسه موجود کشور، همگی نشانی از ظرفیت های بالای استان و این اداره کل در توسعه فرهنگی آذربایجان شرقی است.

وی در ادامه افزود: وجود مدارس علوم و معارف اسلامی نشان دهنده ضرورت احیاء درسی به همین نام در نظام آموزشی کشور است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: از 70 هزار مسجد کشور هفت هزار مسجد در آذربایجان شرقی قرار دارند که ابتکار تشکیل انجمن های اسلامی مساجد از سوی استان می تواند الگویی برای سایر استان های کشور باشد همانطور که این موضوع در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است و این در حالی است که بسیج در همه مساجد و ارگانها وجود دارد انجمن های اسلامی مساجد، کارخانجات، مدارس و مراکز بهداشت و سایر نهادها نیز در کنار این نيروي مقدس به عنوان ظرفیت فرهنگی دیگری محسوب می شوند که همه این ظرفیت ها در کنارهم یک شبکه تبلیغ دینی منسجم را تشکیل داده است.

حجت الاسلام عظیمی در خصوص فعالیت های قرآنی این اداره کل نیز گفت: در کنار همکاری های قرآنی با سایر سازمانها و نهادها، 85 موسسه قرآنی، 82 خانه قرآنی، یکصد و 78 خانه قرآنی و روستایی، سه هزار و 450 مربی قرآنی دوره دیده، 68 مدرس قرآنی و یکصد و 65 حافظ کل قرآن کریم در مجموعه تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی وجود دارد.

وی در خصوص فعالیت های اداره کل تبلیغات اسلامی استان در فضای مجازی نیز گفت: سامانه تبیان اداره کل تبلیغات اسلامي استان چه در سطح کشوری و چه در سطح استانی همواره فعالیت های فرهنگی چشم گیری را انجام داده و رتبه های برتر کشوری را بدست آورده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با انتقاد از تخصیص نامناسب بودجه های فرهنگی به این اداره خاطرنشان کرد: به دلیل همین تخصیص ناعادلانه بودجه از لحاظ رتبه آمایشی در رتبه های 14 تا 17 توزیع بودجه قرار داریم در حالیکه آذربایجان شرقی با توجه به ظرفیت ها بایدحداقل رتبه شش کشور را داشته باشد.

وي افزود:در برنامه چهارم قرار بود 86 خانه عالم با بودجه 70 میلیون ریالی برای هر خانه ایجاد کنیم که با تلاش های اداره کل استان این بودجه را به 200 میلیون ریال رساندیم و هم اکنون 110 خانه عالم در آذربایجان شرقی از طریق بودجه اداره کل و نیز بودجه های دولتیو كمك هاي مردمي ساخته شده است.

حجت الاسلام عظیمی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث ایجاد مجتمع های فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: بدلیل پرداخت نشدن مطالبات پیمانکار مجتمع های فرهنگی هریس و بناب که مجری آنها سازمان راه و شهرسازی است، این پروژه های فرهنگی با وجود پیشرفت های فیزیکی نیمه تمام مانده و در حال تخریب هستند که امیدواریم استانداری حمایت های لازم در این خصوص را انجام دهد.

عظیمی در ادامه افزود: بودجه عمرانی تخصیص یافته با اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تنها 9 تا 10 درصد بوده و به همین دلیل بحث ساخت ساختمان این اداره كل که از تملیک زمین یک هزار و 350 متری آن بیش از هفت سال می گذرد، همچنان بی نتیجه باقی مانده است که با توجه به عمر 52 ساله ساختمان فعلی و فرسودگی آن، نیازمند حمايت جدی مسئولان است.