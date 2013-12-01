«مدعیان عرفان اسلامی» در دانشگاه صنعتی شریف بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی صنعتی شریف، دومین نشست از این مجموعه نشستهای عرفانی با موضوع «بررسی مدعیان عرفان اسلامی» سه شنبه، 12 آذرماه ساعت 13:30 الی 15:30 با حضور و سخنرانی دکتر «محمد فنائی اشکوری»، استاد دانشگاه و عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.



دکتر محمد اسدی گرمارودی، استاد دانشگاه و رئیس مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شریف نیز دیگر سخنران این نشست خواهد بود.

سومین نشست از مجموعه نشستهای «نیاز انسان به عرفان و بررسی عرفانها» در تاریخ 19 آذرماه با موضوع «مدعیان عرفان اسلامی» و «عرفانهای نوظهور» در همین مکان برگزار می شود.

این نشستها به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی صنعتی شریف و با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف و همچنین معاونت فرهنگی ـ اجتماعی و مرکز معارف اسلامی این دانشگاه برگزار می شود.

نخستین نشست از این مجموعه نشستها، هفته گذشته با سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی چهره ماندگار فلسفه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

همچنین، این نشستها به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی صنعتی شریف و با همکاری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف، معاونت فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف و مرکز معارف اسلامی این دانشگاه برگزار می شود.

حضور عموم علاقه مندان در این نشستها بلامانع است.

