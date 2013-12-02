قدردانی رزم حسینی از خدمات استاندار کرمان/ نجار انتصاب استاندار جدید را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمان در پیامی انتصاب علیرضا رزم حسینی را به عنوان استاندار جدید کرمان تبریک گفت، متن پیام تبریک به شرح زیر است: انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان استاندار کرمان تبریک عرض می‌کنم.

در ادامه این پیام آمده است: امیدوارم در سایه سار الطاف الهی و نیروی انسانی کارآمد و شایسته این دیار موفقیت روزافزون قرین راهتان باشد و استان زرخیز کرمان با مردمانی شریف و شایسته و ظرفیت های عظیم خدادادی با وجود مدیران و فرزندان شایسته ای همچون جنابعالی روز به روز گام های توسعه و ترقی در همه ابعاد را طی کند.

گفتگوی تلفنی نجار و رزم حسینی

همچنین نجار دقایقی پس از نشست هیئت دولت علیرضا رزم حسینی استاندار جدید کرمان در تماس تلفنی با اسماعیل نجار از خدمات وی قدردانی کرد.

در این گفتگوی تلفنی استاندار جدید اظهار امیدواری کرد که در سایه تعامل و استفاده از همه ظرفیت ها و نیروی انسانی کارآمد استان و در کنف الطاف حضرت رب العالمین بتوانیم در این سامان منشاء اثر باشیم.

اسماعیل نجار نیز برای استاندار جدید آرزوی توفیق کرد.



