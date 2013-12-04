اسرائیل و عربستان منافع مشترک دارند/بشار اسد رئیس جمهور سوریه باقی خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه در گفتگو با المیادین اظهار داشت: بشار اسد رئیس جمهور سوریه باقی خواهد ماند و در صورت دستیابی به توافق در نشست ژنو 2، مرحله انتقالی را اداره خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: موضع رسمی سوریه این است که بدون پیش شرط و با نیت جدی و اراده سیاسی به نشست ژنو 2 برود و وزارت خارجه سوریه هر روز در حال هماهنگی با مسکو برای فراهم کردن مقدمات نشست ژنو 2 است به طوری که به نتایج مثبتی منجر شود و برای دولت و ملت سوریه منافعی در پی داشته باشد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه خاطرنشان کرد: ما به ژنو 2 می رویم تا با سوری ها و نه سعودی ها و دیگران مذاکره کنیم. مخالفانی وجود دارند که به دستگاه های اطلاعاتی کشورهای دیگر وابسته هستند که این افراد نماینده ملت سوریه محسوب نمی شوند.

وی تصریح کرد: در پی دخالت مستقیم عربستان سعودی در جنگ علیه سوریه دیگر چیزی وجود ندارد تا در رابطه با ریاض آن را حفظ کرد به طوری که عربستان و اسرائیل اکنون در حمله به دمشق هدف مشترکی دارند تا بتوانند شروط خود را به سوریه تحمیل کنند.

عمران الزعبی اظهار داشت: تمام اطلاعات حاکی از آن است که تروریست های سعودی حاضر در سوریه با دستگاه های اطلاعاتی عربستان در تعامل هستند و از طرف ریاض مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار می گیرند. هیچ توجیهی برای حضور سعودی ها در هر روند سیاسی در منطقه وجود ندارد و ما امیدواریم عربستان در نشست ژنو 2 شرکت نکند، زیرا این کشور علیه ملت سوریه ظلم و ستم مرتکب شده است.