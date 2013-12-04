ناتو در اوکراین مداخله می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، سرگئی لاوروف با اشاره به بیانیه روز گذشته ناتو درباره ناآرامی های کیف این سازمان را متهم به دخالت در امور داخلی اوکراین کرد.

وی که بعد از پایان نشست شورای روسیه و ناتو در کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل سخن می گفت اظهار داشت: نمی دانم ناتو چه حقی دارد چنین بیانیه ای درباره اوکراین بدهد.

وی در ادامه گفت : من حتی نمی فهمم که چرا باید راسموسن دبیر کل ناتو به سوالی درباره احتمال مداخله نظامی روسیه در اوکراین جواب دهد و اصلا چرا باید چنین سوالاهایی مطرح شوند.

لاوروف در ادامه گفت: چنین اظهاراتی چهره ای مخدوش ایجاد می کند و سیگنال های غلطی ایجاد می کند که می تواند منجر به فهم نادرست شود، اینکه اوکراین بخواهد روابط نزدیکتری با اروپا داشته باشد یک مسئله داخلی است.

در پی نا آرامی های هفته گذشته در کیف پایتخت اوکراین که به خاطر صرف نظر کردن رئیس جمهور این کشور از امضاء توافق تجاری با اتحادیه اروپا به خاطر تهدیدات روسیه به وجود آمدند روز گذشته ناتو با صدور بیانیه ای استفاده از خشونت علیه معترضان را محکوم کرده و خواستار گفتگوی دولت و معترضان شد.