محمد خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و هنری در مجموعه زندان‌های استان با هدف ایجاد نشاط، تقویت روحیه و شناسایی استعدادهای برتر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا مسابقات ورزشی کارکنان مرد در رشته‌های فوتسال، تنیس روی میز، دارت و طناب‌کشی و المپیاد ورزشی کارکنان زن در رشته‌های طناب‌کشی، تنیس روی میز، دارت و فوتبال‌دستی روزهای ۹ و ۱۰ شهریورماه برگزار خواهد شد.

مدیرکل زندان‌های کردستان ادامه داد: برگزاری این رقابت‌ها فرصتی برای افزایش تحرک و نشاط در میان کارکنان و تقویت روحیه کار تیمی در مجموعه زندان‌های استان است.

خسروی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره‌های هنری خبر داد و گفت: ستاد اجرایی جشنواره هنرهای تجسمی و جشنواره «نقطه عطف» در رشته‌های مختلف برای کارکنان، زندانیان و سربازان وظیفه تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌های قرآنی در مجموعه زندان‌ها اظهار کرد: مسابقات استانی قرآن کریم ویژه سربازان وظیفه نیز ۲۷ مردادماه برگزار می‌شود و زمینه حضور و رقابت علاقه‌مندان در این حوزه فراهم خواهد شد.

مدیرکل زندان‌های کردستان خاطرنشان کرد: مجموعه این برنامه‌ها با رویکرد تقویت فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، ایجاد محیطی بانشاط و شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود در میان کارکنان، زندانیان و سربازان وظیفه اجرا خواهد شد.