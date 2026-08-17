محمد خسروی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه فعالیتهای ورزشی، فرهنگی و هنری در مجموعه زندانهای استان با هدف ایجاد نشاط، تقویت روحیه و شناسایی استعدادهای برتر در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در همین راستا مسابقات ورزشی کارکنان مرد در رشتههای فوتسال، تنیس روی میز، دارت و طنابکشی و المپیاد ورزشی کارکنان زن در رشتههای طنابکشی، تنیس روی میز، دارت و فوتبالدستی روزهای ۹ و ۱۰ شهریورماه برگزار خواهد شد.
مدیرکل زندانهای کردستان ادامه داد: برگزاری این رقابتها فرصتی برای افزایش تحرک و نشاط در میان کارکنان و تقویت روحیه کار تیمی در مجموعه زندانهای استان است.
خسروی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری جشنوارههای هنری خبر داد و گفت: ستاد اجرایی جشنواره هنرهای تجسمی و جشنواره «نقطه عطف» در رشتههای مختلف برای کارکنان، زندانیان و سربازان وظیفه تشکیل میشود.
وی با اشاره به اهمیت برنامههای قرآنی در مجموعه زندانها اظهار کرد: مسابقات استانی قرآن کریم ویژه سربازان وظیفه نیز ۲۷ مردادماه برگزار میشود و زمینه حضور و رقابت علاقهمندان در این حوزه فراهم خواهد شد.
مدیرکل زندانهای کردستان خاطرنشان کرد: مجموعه این برنامهها با رویکرد تقویت فعالیتهای فرهنگی و ورزشی، ایجاد محیطی بانشاط و شناسایی ظرفیتها و استعدادهای موجود در میان کارکنان، زندانیان و سربازان وظیفه اجرا خواهد شد.
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