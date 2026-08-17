به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری با حضور در منازل پنج تن از آزادگان سرافراز شهرستان قشم با یحیی دادینسب قشمی، احمد غلامپور، سلمان مبارکزاده، خلیل رادمنش و محمد رضائی پشتشهری دیدار و گفتوگو کرد.
فرماندار شهرستان قشم در این دیدارها آزادگان را از سرمایههای ارزشمند کشور دانست و افزود: آزادگان در دوران جنگ تحمیلی، در حالی که بسیاری از آنان سن و سال زیادی نداشتند، با تحمل سختیها و شکنجههای دوران اسارت، از عزت و آرمانهای خود دفاع کردند.
وی با اشاره به فشارهای واردشده بر آزادگان در دوران اسارت اظهار کرد: با وجود پیشنهاد پناهندگی، این رزمندگان به کشور و انقلاب وفادار ماندند و همین ایستادگی و پایبندی، بخشی از جلوههای ماندگار مقاومت ایرانیان در دوران دفاع مقدس است.
امیرتیموری ادامه داد: آزادگان با صبر و استقامت خود در سالهای اسارت، یادگاری ارزشمند از دوران هشت سال دفاع مقدس بر جای گذاشتند و امروز نیز روایتها و تجربههای آنان برای نسلهای آینده اهمیت فراوانی دارد.
فرماندار شهرستان قشم با قدردانی از رشادت و پایداری آزادگان تصریح کرد: حضور در کنار آزادگان و شنیدن خاطرات آنان، روحیهبخش است و قدردانی از فداکاریهای این قشر، وظیفهای است که نباید از آن غفلت شود.
وی افزود: پاسداشت آزادگان تنها به یک مناسبت محدود نمیشود و حفظ خاطرات، تجربهها و روایتهای آنان از دوران دفاع مقدس، بخشی از مسئولیت جامعه در قبال تاریخ ایثار و مقاومت ملت ایران است.
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