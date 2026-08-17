سردار محبی: رسانه بخشی از سازوکار جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح امروز در مراسم تجلیل از خبرنگاران با اشاره به شرایط و تحولات اخیر اظهار کرد: در مقطع اخیر، جنگی را پشت سر گذاشتیم که یک سوی آن یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی و تسلیحاتی جهان قرار داشت.

وی با بیان اینکه این جنگ صرفاً به عرصه نظامی محدود نبود، افزود: جنگ اخیر ابعاد و عرصه‌های مختلفی داشت که یکی از مهم‌ترین آنها، عرصه رسانه و جنگ روایت‌ها بود.

سخنگوی سپاه پاسداران با تأکید بر تغییر نقش رسانه در جنگ‌های جدید تصریح کرد: در چنین شرایطی، خبرنگار صرفاً یک روایتگر و رسانه نیز تنها مجموعه‌ای برای انعکاس اخبار و رویدادها نیست؛ بلکه رسانه خود به بخشی از سازوکار جنگ تبدیل می‌شود.

محبی ادامه داد: در جنگ ترکیبی، طرح‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای بخشی از طرح عملیاتی محسوب می‌شوند و اصحاب رسانه نیز در این میدان، نقش افسران جنگ را بر عهده دارند.

وی با قدردانی از عملکرد رسانه‌های کشور در جریان تحولات اخیر گفت: رسانه‌های ما در این عرصه عملکرد قابل قبولی داشتند، به‌خوبی در میدان حاضر شدند و توانستند در برابر عملیات رسانه‌ای دشمن ایستادگی کنند.

سخنگوی سپاه پاسداران در پایان خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه در این مقطع حساس، مسئولیت و رسالت خود را به‌خوبی انجام دادند و توانستند نقش مؤثری در روایت و تبیین ابعاد مختلف این جنگ ایفا کنند.