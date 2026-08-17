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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

سردار محبی: رسانه بخشی از سازوکار جنگ ترکیبی است

سردار محبی: رسانه بخشی از سازوکار جنگ ترکیبی است

سخنگوی سپاه گفت: رسانه در جنگ ترکیبی، بخشی از سازوکار عملیاتی است و اصحاب رسانه در این میدان، نقش افسران جنگ را ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح امروز در مراسم تجلیل از خبرنگاران با اشاره به شرایط و تحولات اخیر اظهار کرد: در مقطع اخیر، جنگی را پشت سر گذاشتیم که یک سوی آن یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی و تسلیحاتی جهان قرار داشت.

وی با بیان اینکه این جنگ صرفاً به عرصه نظامی محدود نبود، افزود: جنگ اخیر ابعاد و عرصه‌های مختلفی داشت که یکی از مهم‌ترین آنها، عرصه رسانه و جنگ روایت‌ها بود.

سخنگوی سپاه پاسداران با تأکید بر تغییر نقش رسانه در جنگ‌های جدید تصریح کرد: در چنین شرایطی، خبرنگار صرفاً یک روایتگر و رسانه نیز تنها مجموعه‌ای برای انعکاس اخبار و رویدادها نیست؛ بلکه رسانه خود به بخشی از سازوکار جنگ تبدیل می‌شود.

محبی ادامه داد: در جنگ ترکیبی، طرح‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای بخشی از طرح عملیاتی محسوب می‌شوند و اصحاب رسانه نیز در این میدان، نقش افسران جنگ را بر عهده دارند.

وی با قدردانی از عملکرد رسانه‌های کشور در جریان تحولات اخیر گفت: رسانه‌های ما در این عرصه عملکرد قابل قبولی داشتند، به‌خوبی در میدان حاضر شدند و توانستند در برابر عملیات رسانه‌ای دشمن ایستادگی کنند.

سخنگوی سپاه پاسداران در پایان خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه در این مقطع حساس، مسئولیت و رسالت خود را به‌خوبی انجام دادند و توانستند نقش مؤثری در روایت و تبیین ابعاد مختلف این جنگ ایفا کنند.

کد مطلب 6918811
هادی رضایی

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