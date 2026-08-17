سه روایت از مقاومت در برابر داعش به انگلیسی ترجمه شد

فاطمه ولینژاد، نویسنده ادبیات پایداری، از ترجمه سه کتاب «جلالآباد»، «دمشق شهر عشق» و «عروس آمرلی» به زبان انگلیسی خبر داد و درباره ویژگیهای این آثار و چرایی انتخاب آنها برای ترجمه در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: هر سه کتاب من توسط سیدمحسن موسوی و محمدرضا مرادی به زبان انگلیسی ترجمه شده و این کار توسط انتشارات صریر انجام شده است. انتشارات صریر وابسته به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت است.
او درباره کتاب «جلالآباد» توضیح داد: این کتاب در واقع عاشقانهای از خاطرات شهید مدافع حرم، محمد جلال ملکمحمدی است. او هم در داخل ایران بهعنوان جهادگر فعالیت میکرد و هم به مدت شش سال در جبهههای عراق و سوریه حضور داشت و نهایتاً سال ۱۳۹۶ در عملیات آزادسازی موصل در عراق به شهادت رسید.
کتابی که به دستور رهبر شهید به نگارش درآمد
این نویسنده با اشاره به چگونگی شکلگیری کتاب «جلالآباد» ادامه داد: نکتهای که برای من درباره این کتاب اهمیت ویژهای داشت این بود که «جلالآباد» به دستور رهبر شهیدمان نوشته شد. همسر شهید در دیداری با رهبر انقلاب مطرح کرده بودند که شش سال از شهادت همسرشان گذشته، اما هنوز کتابی درباره زندگی او نوشته نشده است. در همان دیدار، حضرت آقا دستور دادند این اثر نوشته شود و توفیق نگارش آن نصیب من شد.
او افزود: «جلالآباد» در واقع عاشقانهای از زبان همسر شهید است و در آن از اردوهای جهادی، حضور شهید در عراق و سوریه، ماجرای جانبازی و در نهایت شهادت او روایت شده است.
ولینژاد درباره انتخاب عنوان «جلالآباد» نیز گفت: شهید ملکمحمدی در مناطق دورافتاده جنوب کرمان و روستایی به نام جلالآباد فعالیتهای جهادی داشت. بعدها این روستا به احترام او «جلالآباد» نام گرفت. اما برای من، جلالآباد فقط نام یک روستا نبود؛ هر کسی که با این شهید روبهرو میشد، به نوعی تحت تأثیر او قرار میگرفت و به تعبیر من، دلش آباد میشد. به همین دلیل این عنوان را برای کتاب انتخاب کردم.
این نویسنده درباره چرایی اهمیت ترجمه «جلالآباد» به زبان انگلیسی اظهار کرد: زندگی شهید تنوع زیادی داشت؛ از فعالیتهای جهادی در روستاهای دورافتاده ایران تا حضور در جبهههای سوریه و عراق. از طرف دیگر، او بهشدت اهل خانواده بود و با دوستان، اقوام و حتی افرادی که برای نخستینبار در خیابان میدید، ارتباط برقرار میکرد و بر آنها اثر میگذاشت. به همین دلیل فکر میکنم این روایت ارزش آن را داشت که به زبانهای دیگر ترجمه شود و مخاطبانی فراتر از مرزهای ایران پیدا کند.
«دمشق شهر عشق»؛ روایتی داستانی از بحران سوریه
ولینژاد درباره کتاب «دمشق شهر عشق» گفت: این اثر داستانی است که تلاش میکند در بستر مجموعهای از حوادث عاشقانه و پرهیجان، به بحران سوریه بپردازد. داستان از زبان یک دختر ایرانی روایت میشود که به دلیل ازدواج با یک مرد سوری به این کشور میرود و در ادامه با اتفاقات مختلفی مواجه میشود.
او ادامه داد: در بخشی از داستان، داعش این دختر را به اتهام جاسوسی برای سپاه تحت تعقیب قرار میدهد و ماجراهای مختلفی برای او اتفاق میافتد. داستان از نقطه آغاز بحران سوریه در استان درعا شروع میشود و تا زینبیه دمشق ادامه پیدا میکند و در نهایت به حضور شهید سردار سلیمانی برای شکستن حصر حرم حضرت زینب(س) اشاره میشود.
این نویسنده «دمشق شهر عشق» را داستانی چندلایه توصیف کرد و افزود: این اثر در کنار وجه عاشقانه، تلاش دارد بخشی از تحولات و اتفاقات بحران سوریه را نیز در قالب داستان روایت کند.
ولینژاد درباره ضرورت ترجمه این اثر بیان کرد: یکی از دلایلی که ترجمه این کتاب را مهم میدانم این است که داستان در خارج از مرزهای ایران اتفاق میافتد و میتواند مخاطب خارجی را با روایتی داستانی از بحران سوریه مواجه کند.
«عروس آمرلی»؛ سه ماه مقاومت در محاصره داعش
او درباره سومین اثر ترجمهشده خود، «عروس آمرلی» گفت: این کتاب به حضور شهید سردار سلیمانی در جریان محاصره ۳۶۰ درجه شهر آمرلی عراق میپردازد؛ شهری که توسط داعش محاصره شده بود و با حضور شهید سردار سلیمانی، انگیزهبخشی و آموزش جوانان شهر، این محاصره شکسته شد.
ولینژاد درباره ساختار داستان توضیح داد: داستان از زبان دختری در آمرلی روایت میشود که در داخل شهر باقی میماند. درست در لحظات پیش از محاصره، همسر او از شهر خارج میشود و به این ترتیب، دختر نمادی از مردم آمرلی و مقاومت و صبوری آنها میشود و پسر نیز نمادی از مدافعانی است که برای آزادی شهر و تحت فرماندهی شهید حاج قاسم تلاش میکنند.
او ادامه داد: این کتاب نیز یک داستان عاشقانه است، اما در کنار آن تلاش شده بخشی از تاریخ آن دوره، جنایتهای داعش و مقاومت و صبوری مردم آمرلی در شرایط محاصره به تصویر کشیده شود. مردم آمرلی عمدتاً ترکمنهای شیعه بودند و حتی نام آمرلی نیز در زبان ترکمنی به معنای «امیری علی» است.
چرا این سه کتاب ترجمه شدند؟
این نویسنده در پاسخ به این پرسش که چه ویژگیهایی باعث شد این سه اثر برای ترجمه انتخاب شوند، گفت: درباره «جلالآباد»، همانطور که گفتم، هم دستور رهبر شهیدمان برای نگارش کتاب اهمیت داشت و هم زندگی متنوع شهید؛ از فعالیتهای جهادی در مناطق دورافتاده ایران تا حضور در جبهههای سوریه و عراق. علاوه بر این، شخصیت خود شهید و ارتباطی که با خانواده، دوستان، اقوام و حتی افراد غریبه برقرار میکرد، از ویژگیهای مهم این اثر بود.
او درباره «عروس آمرلی» و «دمشق شهر عشق» نیز بیان کرد: این دو اثر اساساً داستانهایی برونمرزی هستند؛ یعنی اتفاقات آنها در عراق و سوریه رخ میدهد و روایتهایی را مطرح میکنند که به نظرم باید در سطح جهانی شنیده شوند.
ولینژاد با اشاره به مقاومت مردم آمرلی در برابر داعش گفت: مردم آمرلی تنها چند روز پس از سقوط موصل مورد حمله قرار گرفتند، اما در حالی که موصل با آن عظمت در مدت سه تا چهار ساعت سقوط کرد، آمرلی حدود سه ماه مقاومت کرد؛ آن هم در شرایطی که مردم با قطع آب و برق و کمبود مواد غذایی مواجه بودند. این مقاومت روایتی است که دنیا باید آن را بشنود.
او درباره «دمشق شهر عشق» نیز گفت: درباره سوریه هم باید به این مسئله توجه کرد که آغاز درگیریها از دمشق نبود، بلکه از درعا و مرز اردن شروع شد. من این نکته را در کتاب وزیر امور خارجه شهیدمان، حسین امیرعبداللهیان، نیز خوانده بودم که انقلابها معمولاً از مرکز کشورها آغاز میشوند و اگر اتفاقی از مرزها شروع شود، دیگر انقلاب نیست و میتواند نشانه نفوذ خارجی باشد. در سوریه نیز درگیریها از دمشق آغاز نشد و از درعا در مرز اردن شروع شد.
این نویسنده در پایان خاطرنشان کرد: تلاش من در «دمشق شهر عشق» این بوده که بخشی از بحران سوریه و اتفاقاتی را که از مرزهای این کشور آغاز شد، در قالب یک داستان روایت کنم؛ همانطور که در «عروس آمرلی» تلاش کردم مقاومت مردم این شهر و شرایطی را که در دوران محاصره داعش تجربه کردند، به تصویر بکشم. ترجمه این آثار به زبان انگلیسی میتواند امکان رسیدن این روایتها به مخاطبانی خارج از ایران را فراهم کند.
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