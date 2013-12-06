لاریجانی درگذشت معتمدنژاد را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام تسلیت به این شرح است:
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت «دکتر کاظم معتمدنژاد» استاد برجسته و فرهیخته ارتباطات و روزنامهنگاری موجب تأسف شد.
دکتر معتمدنژاد به واقع چهره ماندگار ارتباطات و بنیانگذار روشهای نوین این رشته در تبیین و توسعه علوم ارتباطات جمعی بودند که تدوین نظام رسانهای مناسب در کشور و راهاندازی دانشکده روزنامهنگاری از مهمترین اقدامات و ایدههای آن مرحوم بود و جامعه رسانهای و مطبوعاتی کشور مدیون تلاشهای گسترده و ماندگار وی میباشد.
استاد معتمدنژاد با پژوهش گسترده در مطالعات انتقادی در حوزه ارتباطات، دانشجویان زیادی را درباره سلطهگری جدید نظام سرمایهداری و دولتهای غربی که با بهرهگیری از روشها و ابزارهای رسانهای و روشهای ارتباطی انجام میشود، آگاه ساخت.
او به جوانان کشور آموخت که رسانههای امروز برای دولتهای غربی نقش همان ارتشها در دوران استعمار کهن را بازی میکنند.
اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تسلیت این ضایعه به جامعه رسانهای کشور و خانواده دکتر کاظم معتمدنژاد، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند منان مسئلت میکنم.
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