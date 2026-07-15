به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در نشست با کارآفرین نمونه کشوری بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در مسیر توسعه استان تأکید کرد.

وی اظهار داشت: استان زنجان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه تولید، صنایع، کشاورزی، صنایع‌ دستی، معادن و سرمایه انسانی برخوردار است و استفاده از بسترهای نوین تجارت الکترونیک می‌تواند نقش مؤثری در معرفی و برندسازی این ظرفیت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند.

استاندار زنجان با تأکید بر آمادگی کامل مدیریت استان برای تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع اداری، گفت: توسعه همکاری با شرکت‌های پیشرو در حوزه فناوری، یکی از اولویت‌های استان در مسیر تحقق رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید برای جوانان و فعالان اقتصادی است.

در این دیدار، دو طرف بر تداوم رایزنی‌ها و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی زمینه‌های همکاری تأکید کردند. همچنین پیشنهاد شد تفاهم‌نامه همکاری با زمان‌بندی مشخص شامل بررسی امکان ایجاد مرکز لجستیکی طی سه ماه، اجرای نخستین دوره آموزش فروشندگان طی ۶ ماه و افزایش تعداد فروشندگان فعال زنجانی در دیجی‌کالا با اهداف کمی مشخص به امضا برسد.