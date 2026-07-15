به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی در آیین افتتاحیه دومین اجلاس ملی مدیران پرستاری مراکز درمانی کشور و نخستین کنگره آموزش و پیگیری بیمار در مجتمع شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۷ هزار مجوز در حوزه سلامت داشتیم که از این تعداد ۱۲ هزار مورد در حوزه پرستاری بود.

وی عنوان کرد: در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۵ نیز تعداد ۶۰ هزار نفر در حوزه سلامت جذب می شوند که ۵۰ درصد آنها در حوزه پرستاری خواهند بود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با جذب این تعداد نیرو جدید بخشی از نیاز پرستاری در حوزه نیروی انسانی تامین می‌شود.

عبادی با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و اصلاح فرآیندهای نظام سلامت، گفت: توسعه خدمات پرستاری در منزل، آموزش و پیگیری بیماران پس از ترخیص، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و تقویت تاب‌آوری مراکز درمانی از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه پرستاری کشور است.

وی با بیان این که اجلاس ملی مدیران پرستاری مراکز درمانی کشور با هدف توان افزایی مدیران مراکز درمانی سراسر کشور برگزار شده است، افزود: در این رویداد ملی اهداف مهمی همچون اصلاح برخی از فرآیندهای بیمارستانی و نظام سلامت، بهینه کردن، توسعه و گسترش خدمات سلامت محورحوزه پرستاری، توسعه خدمات پرستاری در منزل دیده شده است.

معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: کمک به افزایش تاب‌آوری سازمانی در حوزه بیمارستانی، مباحث حقوقی و اخلاقی، بهبود خودمراقبتی، استفاده از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی در ارائه خدمات پرستاری و نیز برای دسترسی به اطلاعات به‌روزتر و ارائه خدمات بهتر همچنین افزایش سواد سلامت جامعه از دیگر محورها و اهداف این رویداد ملی به شمار می‌رود.

عبادی با بیان اینکه هدف اصلی این اجلاس اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات پرستاری است، ادامه داد: ایجاد شبکه‌ای از مدیران پرستاری کشور و تبادل تجربیات میان آنها زمینه شناسایی فرآیندهای معیوب و حذف فرآیندهای زائد را فراهم می‌کند تا بتوان از ظرفیت‌ها و امکانات موجود بیشترین بهره را برای ارتقای کیفیت خدمات سلامت برد.

وی ادامه داد: پرستاران به دلیل نقش مستقیم و مستمر در مراقبت از بیماران بیش از سایر گروه‌های نظام سلامت در فرآیند ارائه خدمت حضور دارند و از این رو اصلاح فرآیندهای کاری در این حوزه می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی بیماران داشته باشد.