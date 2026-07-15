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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

تصاویر شهدای تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند

تصاویر شهدای تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند

زاهدان- تصاویر ٧ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز در جریان حملات خصمانه ارتش تروریستی آمریکا به استان سیستان و بلوچستان به شهادت نائل آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تصاویر ٧ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز در جریان حملات خصمانه ارتش تروریستی آمریکا به استان سیستان و بلوچستان به شهادت نائل شدند، در ادامه آمده است:

تصاویر ٧ شهید تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند

تصاویر ٧ شهید تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند

تصاویر ٧ شهید تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند

تصاویر ٧ شهید تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند

تصاویر ٧ شهید تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند

تصاویر ٧ شهید تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند

تصاویر ٧ شهید تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند

کد مطلب 6889208

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