تصاویر شهدای تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تصاویر ٧ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز در جریان حملات خصمانه ارتش تروریستی آمریکا به استان سیستان و بلوچستان به شهادت نائل شدند، در ادامه آمده است: