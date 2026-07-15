به گزارش خبرنگار مهر، فردا پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ آخرین گروه مرحله دوازدهم یارانه غیرنقدی شارژ می‌شود.

بر اساس دسته‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کالابرگ ایرانیان ساکن در کشور ماهانه به مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر طبق رقم انتهایی کد ملی سرپرستان خانوار شارژ شده که در این طبقه‌بندی ۲۵ هر ماه یارانه غیرنقدی سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ واریز می‌شود.

این کمک معیشتی دولت برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، نیروهای مسلح و خانوارهای با رقم انتهایی کد ملی سرپرستان ۰، ۱ و ۲ پانزدهم هر ماه، سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ نیز بیستم هر ماه شارژ می‌شود.

در دولت چهاردهم تا کنون کالابرگ در ۱۲ مرحله شارژ و اعتبار کالابرگ تیر ماه تا پایان مرداد ماه اعلام شده است.

گفتنی است، مهلت خرید اعتبار کالابرگ خرداد ماه نیز تا پایان تیر ماه است.