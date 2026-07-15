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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۵

فردا کالابرگ کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ شارژ می‌شود

فردا کالابرگ کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ شارژ می‌شود

فردا پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ آخرین گروه مرحله دوازدهم یارانه غیرنقدی شارژ می‌شود.

بر اساس دسته‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کالابرگ ایرانیان ساکن در کشور ماهانه به مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر طبق رقم انتهایی کد ملی سرپرستان خانوار شارژ شده که در این طبقه‌بندی ۲۵ هر ماه یارانه غیرنقدی سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ واریز می‌شود.

این کمک معیشتی دولت برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، نیروهای مسلح و خانوارهای با رقم انتهایی کد ملی سرپرستان ۰، ۱ و ۲ پانزدهم هر ماه، سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ نیز بیستم هر ماه شارژ می‌شود.

در دولت چهاردهم تا کنون کالابرگ در ۱۲ مرحله شارژ و اعتبار کالابرگ تیر ماه تا پایان مرداد ماه اعلام شده است.

گفتنی است، مهلت خرید اعتبار کالابرگ خرداد ماه نیز تا پایان تیر ماه است.

کد مطلب 6887491
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • رصا IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      0 0
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      با توجه به اینکه پول کالا برگا بحساب مغازه ها ندادن.‌مغازه ها دیگه جنس رو کالابرگ نمیدن. و بهتره دولت بجای تبلیغ شارژ کالابرگ‌ پولشو بده
    • محمد IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      این دیگه چه وضعشه مادهک2هستیم آخرین نفربهمون کالابرگ ویارانه میدن

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