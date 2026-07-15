نشست «دختران حاج قاسم» در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه عصر چهارشنبه در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و سردار دلها حاج قاسم سلیمانی،، بر نقش مهم دختران نوجوان در پیشبرد اهداف تمدنساز انقلاب اسلامی تأکید کرد.
حجتالاسلام علی محمدی اظهار کرد: دختران امروز که با تأسی از مکتب شهید سلیمانی پرورش مییابند، پرچمداران جهاد تبیین و از ارکان مؤثر در مسیر تعالی جامعه اسلامی هستند.
وی با اشاره به اهمیت الگوی سوم زن مسلمان افزود: دختران «حاج قاسم» با پیوند ارزشهایی همچون عفاف، حیا و با فعالیتهای اجتماعیِ آگاهانه، ثابت کردهاند که میتوانند در تمامی عرصههای علمی، فرهنگی و تربیتی، پیشرانِ تغییرات مثبت و سازنده در جامعه باشند.
در ادامه این نشست، اعضای گروه به تبادل نظر درباره چالشها و فرصتهای پیشروی نسل نوجوان پرداختند و راهکارهایی برای تقویت فرهنگ ایثار، امیدآفرینی و مقابله با هجمههای فرهنگی ارائه کردند.
همچنین مقرر شد احکام مسئولیت اعضای گروه «دختران حاج قاسم» و تجهیزات مورد نیاز آنان در راستای اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی به این گروه تحویل شود.
نشستهای ماهانه گروه «دختران حاج قاسم» با هدف شبکهسازی، توانمندسازی و تقویت فعالیتهای فرهنگی و تربیتی دختران متعهد و ولایتمدار در شهرستان گناوه به صورت مستمر برگزار میشود.
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