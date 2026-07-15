به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاضلی‌ثانی از برگزاری گشت مشترک دستگاه‌های اجرایی در محدوده رودخانه شور پرند به منظور بررسی دلایل هجوم حشرات و انتشار بوی نامطبوع خبر داد.

وی که رئیس اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم است، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره افزایش جمعیت پشه‌ها و استشمام بوی نامطبوع در حاشیه رودخانه شور، گشت مشترکی با حضور کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان، شهرداری پرند، واحد عمران و شرکت آب و فاضلاب منطقه برگزار شد.

فاضلی‌ثانی افزود: در این بازدید میدانی، وضعیت رودخانه، آب‌های راکد، مسیرهای انتقال و دفع فاضلاب و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب به‌صورت کارشناسی بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع کانون‌های تکثیر حشرات و منشأ بوی نامطبوع مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان و کیفیت محیط زیست از اولویت‌های این اداره است، تصریح کرد: تخلیه غیراصولی فاضلاب و ایجاد شرایط مستعد برای تکثیر حشرات، پیامدهای زیست‌محیطی و بهداشتی به همراه دارد و رفع این معضل نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شد هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط در کوتاه‌ترین زمان، اقدامات اصلاحی لازم را در حوزه وظایف خود اجرا کنند و اداره حفاظت محیط زیست نیز تا رفع کامل مشکلات، روند اجرای تعهدات و وضعیت منطقه را به‌صورت مستمر پایش و پیگیری خواهد کرد.

فاضلی‌ثانی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلیه غیرمجاز فاضلاب یا موارد مشکوک زیست‌محیطی، موضوع را برای بررسی فوری به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم گزارش کنند.