تکه سفالهای کشف شده از جزیره ابوموسی آزمایش می شوند

سیامک سرلک به خبرنگار مهر گفت: آزمایش سال سنجی و تعیین قدمت روشی است که برای سفالها و اشیای گلی حرارت دیده در کوره، انجام می شود این اشیا از انرژی های نوری و گرمایشی عبور داده می شوند و تحت آزمایش های تخصصی قرار گرفته و قدمت سنجی می شوند.

وی گفت: باستان شناسان برای اینکه یافته های خود را علمی تر کنند، اشیای کشف شده را تحت آزمایشهای مختلف قرار می دهند که بیشتر به رشته های میان بخشی باستان شناسی مرتبط می شود.

سرلک بیان کرد: نتایج آزمایشها ممکن است یک ماه دیگر مشخص شود چون این موضوع بستگی به مدت زمان لازم برای انجام آزمایش دارد.