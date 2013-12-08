عليرضا رضايي مسئول كميته اجرايي جام تختي و يادگار امام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم سرپرست فدراسيون كشتي در حكمي عليرضا رضايي نايب رئيس و سخنگوي فدراسيون را بهعنوان مسئول كميته اجرايي رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد جام تختي و كشتي فرنگي جام يادگار امام (ره) منصوب كرد. اين رقابت‌ها در بهمن ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

این دو تورنمنت داخلی از اهمیت زیادی برای حوزه مدیریت تیم های ملی کشتی برخوردار است، بطوریکه شركت در مسابقات بين المللي جام يادگار و تختي، مبناي اصلي حضور در جام هاي جهاني كشتي فرنگي و آزاد است.

همچنين عمده نفرات شركت كننده در اين رقابت هاي بين المللي از ميان كشتي گيران برتر رقابت هاي قهرماني بزرگسالان كشور كه دي ماه سالجاري برگزار مي شود، انتخاب خواهند شد.