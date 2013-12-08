به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا امینی اجرای قانون را مهمترین خواسته و اولویت اصل برای رفع مشکلات عنوان کرد و اظهار داشت: تحقیق و تفحص باید شفاف باشد و در این موضوع باید سره از ناسره مشخص شود، اما برخورد اخیر در شأن مدیران و کارکنان تأمین‌اجتماعی نبود.

وی با بیان اینکه اگر ایرادی وجود دارد باید با اصلاح قانون امکان بروز تخلف از بین برود، افزود: همکاران تأمین‌اجتماعی در بخشهای بیمه‌ای و درمانی و اقتصادی درحال تلاش هستند و پابرجا بودن سازمان نیز به دلیل تلاش و پشتکار همکاران تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور امکان‌پذیر بوده است.

امینی، دفاع از کارکنان را خواسته اصلی بدنه اجرایی تأمین‌اجتماعی از مدیریت عالی این سازمان دانست و گفت: کسانی که مرتکب تخلف شده‌اند باید پاسخگو باشند، اما برخی اقدامات انجام گرفته باعث دلسردی کارکنان تأمین‌اجتماعی می‌شود.

وی، انتصاب مدیرعامل از بدنه اجرایی تامین‌اجتماعی را اقدامی هوشمندانه دانست و اظهار داشت: مدیران و کارکنان تأمین‌اجتماعی با همگرایی و هماهنگی کامل درحال خدمت به بیمه‌شدگان هستند. تامین‌اجتماعی در حال‌ حاضر به 2 میلیون و 200 هزار نفر از اقشار گوناگون جامعه مستمری پرداخت می‌کند و این افتخار تأمین‌اجتماعی است که حقوق این افراد را قبل از موعد قانونی می‌پردازد و هرگز تأخیری در این پرداختها به وجود نیامده است.

پاک دستی مدیران جدید تامین اجتماعی

دکتر محسن علیمردانی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی نیز با تاکید بر اینکه به صداقت و پاکدستی مدیران فعلی تامین‌اجتماعی اعتقاد دارد، گفت: متأسفانه طی روزهای اخیر در حق برخی از مدیران تامین‌اجتماعی بی‌انصافی شد.

وی با یادآوری اینکه تحقیق و تفحص از تامین‌اجتماعی در گذشته به نتیجه نرسیده بود، افزود: بسیاری از مدیران تامین‌اجتماعی بر انجام تحقیق و تفحص و به نتیجه رسیدن آن مصر بودند و در حال‌حاضر نیز افرادی که با رعایت قانون و دلسوزی کار کرده‌اند باید از به نتیجه رسیدن تحقیق و تفحص خوشحال باشند.

علیمردانی با بیان اینکه احترام به مدیران دلسوز و خدوم از وظایف اصلی دولت و مجلس است، ادامه داد: تامین‌اجتماعی سازمانی قانونمند و خدمت‌رسان است و مدیران این سازمان درمورد بروز تخلف و مخدوش شدن وجه این سازمان باید اول از همه معترض باشند.

این نماینده مجلس، واگذار کردن اقتصاد به مردم را تنها راه مقابله با فساد اقتصادی دانست و گفت: تا زمانی که اقتصاد در اختیار دولت باشد باید منتظر فسادها و سوءمدیریت‌ها باشیم.

علیمردانی با تشکر و تقدیر از تمامی مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی که برای به ثمر رسیدن تحقیق و تفحص همکاری کردند، اظهار داشت: باید با مهندسی مجدد و آسیب‌شناسی برای رفع مشکلات اقدام کنیم و هیئت تحقیق و تفحص نیز به همین منظور تشکیل شد و اعضای هیئت‌ مدیره نیز نیت سوء نداشته‌اند، هرچند ممکن است در مواردی نیز مسائل به خوبی مدیریت نشده باشد.