توسعه متوازن ملارد در آینده ای نزدیک/ رفع شکاف میان بخش مرکزی و صفادشت

داود کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه برنامه ها و اولویتهای کاری فرمانداری ملارد در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی امکانات زیربنایی و افزایش رفاه و رضایتمندی مردم شهرستان، اظهار داشت: به لطف پروردگار و همت مسئولان محلی، فضای همدلی در شهرستان مشهود است و بنا داریم در نخستین گام با برگزاری چندین جلسه تخصصی و احصاء نارسائی ها، مسائل را اولویت بندی کرده و برای رفع آنها اقدام کنیم.

این مسئول با اشاره به سیاستهای دولت تدبیر و امید و سخنان رئیس جمهور، گفت: تکمیل و به سرانجام رساندن تمام امور نیازمند اعتبار و بودجه نیست بلکه بسیاری از مسائل و مشکلات با تدبیر قابل حل است.

ضرورت رفع مشکلات مناطق دورافتاده و روستاهای شهرستان

وی ادامه داد: در شهرستان ملارد نیز تمام سعی و تلاش ما بر این خواهد بود که با برنامه ریزی، اولویت بندی طرح ها و از میان برداشتن تبعیض و شکاف بین دو بخش مرکزی و صفادشت، در آینده شاهد توسعه و آبادانی بیش از پیش و متوازن شهرستان باشیم.

سرپرست فرمانداری ملارد در ادامه با اشاره به ضرورت رفع مشکلات در مناطق دور افتاده و روستاهای شهرستان افزود: توسعه متوازن و همه جانبه شهرستان نیازمند توجه مسئولین به تمام نقاط و عرصه ها است، بر همین اساس باید با تمام توان در خدمت روستائیان بوده تا مطالبات و خواسته های آنان در حد بضاعت و اختیارات حل و فصل شود.

توجه به مطالبات و نیازهای مردم در اولویت کار شوراها قرار گیرد

کرمی دهیاران را منتخب شوراهائی دانست که توسط مردم انتخاب شده اند و متذکر شد: به همین دلیل باید از نظرات و توان آنان در خدمت رسانی مطلوب تر به روستائیان استفاده کرد، شوراهای اسلامی شهر و روستا باید تلاش کنند تا با حفظ فضای همدلی که در کشور، استان و شهرستان بوجود آمده است توجه به مطالبات و نیازهای عمومی مردم را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.

وی ادامه داد: آموزش مستمر دهیاران، برگزاری جلسات اثربخش و پرهیز از بیان موارد وقت گیر و غیر ضروری، استفاده از تجربیات دهیاران پیشین و بکار گیری آنان در دستگاههای دیگر، همچنین بازدید از همه روستاها و بررسی مسائل و مشکلات آنان از مواردی است که باید مورد تاکید و توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد، تلاش فرمانداری نیز بر این است که در این زمینه پیشتاز باشد.

صداقت در گفتار و عمل به وعده ها؛ رمز ماندگاری مسئولین در اذهان مردم

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت افزایش تعامل و همدلی میان پرسنل و کارکنان دستگاه های مختلف اداری و اجرایی به ویژه فرمانداری، تاکید کرد: آشنائی با فرهنگ سازمانی، رعایت قوانین و مقررات اداری و هماهنگی و تعامل بین واحدها از جمله موارید است که باید در ادارات و دستگاه های خدمت رسان مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست فرمانداری ملارد گفت: فرمانداری در جایگاه فرابخشی و نظارتی قرار دارد لذا کارکنان این نهاد نیز باید ویژگی های جایگاه نظارتی را رعایت کنند تا بتوانند اثر بخشی لازم را داشته باشند، اخلاق مداری، صداقت، سلامت، رازداری، امانت داری، پوشش مناسب و تکریم ارباب رجوع باید مبنای رفتار کارکنان باشد.

کرمی رمز ماندگاری مسئولان و خادمان ملت در اذهان مردم را صداقت در گفتار و عمل به وعده های به حق داده شده برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با تلاش شبانه روزی و همکاری و همدلی مسئولان شهرستان به ویژه ائمه جمعه، روز به روز در مسیر پیشرفت و تعالی همه جانبه شهرستان ملارد گام برداریم.