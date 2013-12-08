به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه چنین آمده است:
سالهاست نمای ساختمان زیبای تئاتر شهر و قلب به ظاهر تپنده تئاتر کشور از شرق و غرب و شمال و جنوب در حال استتار است و علیرغم همه گفتنیهای گفته شده، همچنان این پیشرویها، بنای هنری تئاتر شهر و این میراث فرهنگی را از دیدگان پایتخت پنهان و پنهانتر میکند.
از سوی دیگر به غیر از مشکلات مربوط به نمای بیرونی این بنا، خبر مشکلات زیربنایی این ساختمان جامعه تئاتر را نگران میکند که مبادا روزی فرا رسد که از تئاتر شهر چیزی جز مخروبههای باستانی باقی نماند.
سالها پیش جامعه تئاتر و تماشاگران همیشه همراه این حرفه برای دمیده شدن روح تازه به کالبد این بنای فرهنگی 6 ماه تعطیلی مستمر فعالیتهای اجرایی تئاتر شهر را با صبوری پشت سرگذاشتند تا پس از انجام بازسازیهای لازم با خیالی آسوده دهههای بسیاری را در این ساختمان به تولید و عرضه تئاتر بپردازند.
بعد از بازگشایی مجدد تئاتر شهر با تمام انتقادات ظاهری که به سلیقه به کار رفته در شکل ظاهری داخل ساختمان میشد، لااقل گمان میکردیم مسایل فنی این مجموعه به شکلی اصولی و ماندگار رفع شده است،اما با شنیدن گفتههای مدیریت فعلی تئاتر شهر در خصوص ریشههای نگران کننده مشکلات فنی و ساختاری این مجموعه بار دیگر بازسازی قبلی با علامت سوالهای تازهای مواجه میشود. شنیدن خبر بازسازی احتمالی مجدد تئاتر شهر ما را بر آن داشت تا ضمن هشدار نسبت به تکرار نحوه بازسازی قبلی از مسئولین مربوطه و به طور خاص از معاون محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهیم در بازسازی دوباره نیاز به کار کارشناسی دقیق و هنری و مناسب با شان ملی، حرفهای و هنری تئاتر شهر را سرلوحه کار خود قرار داده و با استفاده از افراد کارشناس خبره و دلسوز در این زمینه از نگرانیهای تازه جامعه تئاتر بکاهند.
از همین رو هیأت مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر با بررسیهای انجام شده و با توجه به سوابق درخشان و ماندگار و همچنین وجود برنامه مطالعاتی دقیق و کارشناسی برای بازسازی تئاتر شهر، هنرمند و همکار گرامیمان جناب آقای بهروز غریبپور را فردی شایسته و مناسب برای مدیریت پروژه بازسازی تئاتر شهر میداند.
با این حال استفاده از جناب آقای غریبپور تحت هر عنوانی میتواند به شرایط آرمانی بازسازی این بنای ملی سرعت بخشیده و با اعتماد بیشتری شاهد بازسازی مجدد مجموعه تئاتر شهر باشیم. بدیهی است بازسازی هر چه سریعتر برای رفع نگرانیهایی که مدیریت تئاتر شهر از آن سخن میگوید و عدم اختلال دوباره در رونق فعالیتهای تئاتر شهر همچنان خواستههای جدی جامعه تئاتر است.
امید که چنین شود.
حمید پورآذری، رضا گوران، بهزاد فراهانی، حسین کیانی، علیاصغر دشتی و افسانه ماهیان اعضای هیأت مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر هستند.
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